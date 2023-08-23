Омские активисты хотят благоустроить Аллею Ангелов с помощью «Фабрики проектов»

Также недавно в рамках социальной акции «Решают люди» за консультацией обратились представители ТСН «Звездный 22/2». Они хотят оборудовать во одном из заброшенных дворов комплекс для отдыха людей разных возрастов. Для пенсионеров планируется поставить лавочки, для подростков — тренажеры, а для детей — игровую площадку.