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Омские активисты хотят благоустроить Аллею Ангелов с помощью «Фабрики проектов»

Омские активисты хотят благоустроить Аллею Ангелов с помощью «Фабрики проектов»

23 августа 2023, 04:47
Фото: ЧудоРядом. Детский онкоцентр. Омск
Инициативы местных жителей поддерживаются в рамках социальной акции «Решают люди».

Жители Омской области продолжают обращаться в «Фабрику проектов», созданную партией «Единая Россия». Так, волонтеры штаба общественной поддержки проконсультировали омичку Галину Кузьминых, которая в 2020 году потеряла 16-летнего сына Игоря. Мальчик умер от онкологии. Последней его волей стало пожертвование скопленных сбережений приютам для бездомных животных.

В прошлом году на базе Советского парка появилась Аллея Ангелов в память о детях, которые скончались от рака. Омичи высадили порядка 30 сосновых саженцев. Галина намерена расширить эту территорию, пригласив к проекту дизайнеров, поставить на участке памятный знак и системы видеонаблюдения.

«Наша цель — не напоминать о горе, причиненном семьям уходом их детей, а напротив, дать им моральную поддержку, продлить существование их Ангелов в памяти людей и в шуме растущих деревьев. А также напомнить окружающим о том, что есть дети, которые продолжают неравную борьбу с онкологией. И они тоже нуждаются в поддержке», — рассказала омичка.
Фото: ЧудоРядом. Детский онкоцентр. Омск

Также недавно в рамках социальной акции «Решают люди» за консультацией обратились представители ТСН «Звездный 22/2». Они хотят оборудовать во одном из заброшенных дворов комплекс для отдыха людей разных возрастов. Для пенсионеров планируется поставить лавочки, для подростков — тренажеры, а для детей — игровую площадку.

Отметим, что любой омич со своей идеей, как благоустроить город, может обратиться в штаб общественной поддержки на проспекте Карла Маркса, 6. Консультации проводят по понедельникам с 15:00 до 16:00.

Омичам помогают создать спортплощадки на «Фабрике проектов»
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#Общество#Омск#Единая Россия#Новости#Онкология#Алина Ясинская#Решают люди#Фабрика проектов
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