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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В омском дворе на Левобережье открыли островок детства в рамках акции «Решают люди»

В омском дворе на Левобережье открыли островок детства в рамках акции «Решают люди»

1 сентября 2023, 08:15
Фото: правительство Омской области
На новой площадке будут также играть дети с соседних дворов.

Во дворе дома № 5 по улице Лисицкого открыли островок детства. В честь этого в преддверии 1 сентября на территории организовали праздник при поддержке активистов акции «Решают люди». Мероприятие посетили около ста человек. Ребята катались на новых качелях, каруселях и горках. Радостные эмоции получили не только дети, но и взрослые.

«У меня сыну 11 лет, и дочери 1,5 года. Раньше им не интересно было гулять во дворе, скучно. Песка не было, лавочек тоже. Вернулись с отпуска, и тут такой сюрприз! Теперь каждому есть, чем заняться», — поделилась жительница соседнего дома Яна Андрюшкевич.

Островок детства появился благодаря инициативным жителям. Омичи подали заявку на участие в конкурсе муниципальных грантов и победили. На проект им выделили 320 тыс рублей.

«Мы будем продолжать реализовывать подобные проекты. В этом нам может помочь участие в социальной акции „Решают люди“. Каждый омич, получив поддержку инициативной группы, может сделать такую детскую площадку там, где он живет. Сроки еще есть. Кроме того, в интернете есть дорожная карта — „Конструктор проектов“. С его помощью можно оформить свой проект и поучаствовать в конкурсе муниципальных грантов», — отметил депутат Омского городского Совета Валерий Студеникин.

Горожане общими усилиями привели территорию в порядок, чтобы их детям было, где гулять. Рядом еще немало пустующих площадок, так что активисты намерены продолжать благоустройство.

В рамках акции «Решают люди» омичи отметили праздник двора на бульваре Архитекторов
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#Город#Омск#Благоустройство#Омская область#Детская площадка#Новости#Алина Ясинская#Валерий Студеникин#Решают люди
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