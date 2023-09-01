В омском дворе на Левобережье открыли островок детства в рамках акции «Решают люди»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Во дворе дома № 5 по улице Лисицкого открыли островок детства. В честь этого в преддверии 1 сентября на территории организовали праздник при поддержке активистов акции «Решают люди». Мероприятие посетили около ста человек. Ребята катались на новых качелях, каруселях и горках. Радостные эмоции получили не только дети, но и взрослые.
«У меня сыну 11 лет, и дочери 1,5 года. Раньше им не интересно было гулять во дворе, скучно. Песка не было, лавочек тоже. Вернулись с отпуска, и тут такой сюрприз! Теперь каждому есть, чем заняться», — поделилась жительница соседнего дома Яна Андрюшкевич.
Островок детства появился благодаря инициативным жителям. Омичи подали заявку на участие в конкурсе муниципальных грантов и победили. На проект им выделили 320 тыс рублей.
«Мы будем продолжать реализовывать подобные проекты. В этом нам может помочь участие в социальной акции „Решают люди“. Каждый омич, получив поддержку инициативной группы, может сделать такую детскую площадку там, где он живет. Сроки еще есть. Кроме того, в интернете есть дорожная карта — „Конструктор проектов“. С его помощью можно оформить свой проект и поучаствовать в конкурсе муниципальных грантов», — отметил депутат Омского городского Совета Валерий Студеникин.
Горожане общими усилиями привели территорию в порядок, чтобы их детям было, где гулять. Рядом еще немало пустующих площадок, так что активисты намерены продолжать благоустройство.