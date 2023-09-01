В омском дворе на Левобережье открыли островок детства в рамках акции «Решают люди»

Во дворе дома № 5 по улице Лисицкого открыли островок детства. В честь этого в преддверии 1 сентября на территории организовали праздник при поддержке активистов акции «Решают люди». Мероприятие посетили около ста человек. Ребята катались на новых качелях, каруселях и горках. Радостные эмоции получили не только дети, но и взрослые.