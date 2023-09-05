Юрий Новиков: «К акции „Решают люди“ может быть только позитивное отношение»

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Юрий Новиков считает, что эта акция способствует появлению активной гражданской позиции у жителей региона.
«Это очень важно! Все вот эти фразы: „моя хата с краю…“, „да у нас ничего не получится…“ — они должны уйти из нашего сознания. И акция „Решают люди“ как раз влияет на это», — уверен врач высшей категории.
Доктор наук также считает, что вторым по важности фактором является то, что благодаря социальной акции омичи могут решать свои «мелкие» проблемы оперативно.
«Слово „мелкие“ я бы специально взял в кавычки, потому что, конечно, с точки зрения управления регионом проблемы отдельно взятого дома или двора всегда будут мелкими по сравнению с чем-то более глобальным. Но для жителей этого дома или двора, это проблемы с большой буквы! Тот факт, что люди сами решают, что им нужно исправить, на мой взгляд, очень дорог! , — отмечает Юрий Новиков.
Третьим важным аспектом в проведении акции медик называет рост доверия к власти.
«Эта акция вырабатывает ответственность у тех людей, которые в ней участвуют. Всегда проще критиковать, гораздо сложнее сделать. А в этой ситуации группа людей выступает с инициативой и берет на себя ответственность за реализацию проекта. Я считаю, что к социальной акции „Решают люди“ может быть только позитивное отношение» — поделился доктор.