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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:10

Юрий Новиков: «К акции „Решают люди“ может быть только позитивное отношение»

Юрий Новиков: «К акции „Решают люди“ может быть только позитивное отношение»

5 сентября 2023, 15:08
Фото: Город55
Доктор медицинских наук назвал три важные составляющие социальной акции «Решают люди».

Юрий Новиков считает, что эта акция способствует появлению активной гражданской позиции у жителей региона.

«Это очень важно! Все вот эти фразы: „моя хата с краю…“, „да у нас ничего не получится…“ — они должны уйти из нашего сознания. И акция „Решают люди“ как раз влияет на это», — уверен врач высшей категории.

Доктор наук также считает, что вторым по важности фактором является то, что благодаря социальной акции омичи могут решать свои «мелкие» проблемы оперативно.

«Слово „мелкие“ я бы специально взял в кавычки, потому что, конечно, с точки зрения управления регионом проблемы отдельно взятого дома или двора всегда будут мелкими по сравнению с чем-то более глобальным. Но для жителей этого дома или двора, это проблемы с большой буквы! Тот факт, что люди сами решают, что им нужно исправить, на мой взгляд, очень дорог! , — отмечает Юрий Новиков.

Третьим важным аспектом в проведении акции медик называет рост доверия к власти.

«Эта акция вырабатывает ответственность у тех людей, которые в ней участвуют. Всегда проще критиковать, гораздо сложнее сделать. А в этой ситуации группа людей выступает с инициативой и берет на себя ответственность за реализацию проекта. Я считаю, что к социальной акции „Решают люди“ может быть только позитивное отношение» — поделился доктор.
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#Омск#Омская область#Акция#Новости#Анастасия Баянова#Решают люди#Социальная акция
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