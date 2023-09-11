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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:28

Акция «Фабрика проектов» продолжит работу в Омске до середины октября

Акция «Фабрика проектов» продолжит работу в Омске до середины октября

11 сентября 2023, 10:26
Фото: Город55
Благодаря акции, активные омичи смогут реализовать свои идеи по благоустройству территории.

В Омске в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» продолжает работу «Фабрика проектов». Акция помогает активным омичам реализовать свои идеи по благоустройству территорий. Волонтеры «Фабрики проектов» начали свою работу 24 июля. Каждую неделю к ним обращались омичи со своими инициативами.

Волонтеры помогают составить пошаговый план действий, проработать детали, оформить заявку. Кому-то нужна была координационная помощь — в таких случаях волонтеры помогали омичам встретиться со специалистами профильных учреждений и получить поддержку.

Так, на «Фабрику проектов» обращалась омичка Галина Кузьминых. Она предложила создать Аллею Ангелов в Советском парке — место памяти обо всех детях, умерших от онкологии. Галина Кузьминых потеряла сына — подросток не смог победить рак. Идею Аллеи поддержал главврач омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов.

Консультации на «Фабрике проектов» осуществляются в рамках социальной акции «Решают люди». «Фабрика проектов» продолжит свою работу до 16 октября. Обратиться за консультацией можно в штаб общественной поддержки по понедельникам с 17:00 до 18:00.

#Консультации#Омск#Дети#Единая Россия#Советский парк#Поддержка#Память#Евгений Игишев#Решают люди#Фабрика проектов
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