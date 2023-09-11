Акция «Фабрика проектов» продолжит работу в Омске до середины октября

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Омске в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» продолжает работу «Фабрика проектов». Акция помогает активным омичам реализовать свои идеи по благоустройству территорий. Волонтеры «Фабрики проектов» начали свою работу 24 июля. Каждую неделю к ним обращались омичи со своими инициативами.
Волонтеры помогают составить пошаговый план действий, проработать детали, оформить заявку. Кому-то нужна была координационная помощь — в таких случаях волонтеры помогали омичам встретиться со специалистами профильных учреждений и получить поддержку.
Так, на «Фабрику проектов» обращалась омичка Галина Кузьминых. Она предложила создать Аллею Ангелов в Советском парке — место памяти обо всех детях, умерших от онкологии. Галина Кузьминых потеряла сына — подросток не смог победить рак. Идею Аллеи поддержал главврач омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов.
Консультации на «Фабрике проектов» осуществляются в рамках социальной акции «Решают люди». «Фабрика проектов» продолжит свою работу до 16 октября. Обратиться за консультацией можно в штаб общественной поддержки по понедельникам с 17:00 до 18:00.