Акция «Фабрика проектов» продолжит работу в Омске до середины октября

Консультации на «Фабрике проектов» осуществляются в рамках социальной акции «Решают люди». «Фабрика проектов» продолжит свою работу до 16 октября. Обратиться за консультацией можно в штаб общественной поддержки по понедельникам с 17:00 до 18:00.