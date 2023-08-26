Полтысячи омичей обсудили реализацию своих идей на мини-форумах проекта «Решают люди»

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошли несколько мини-форумов, участниками которых стали порядка 500 человек. Омичи, главы сельских поселений, представители омских комитетов ТОСов обсуждали модульные проекты для реализации идей местных жителей.
В качестве экспертов выступили представители Заксобрания Омской области, регионального министерства финансов и министерства энергетики и ЖКК, мэрии Омска и депутаты Городского Совета. Форумы также провели на территории городских округов.
Участникам встречи продемонстрировали каталог «Конструктор проектов», в котором содержалась подробная информация о типовых моделях игровых комплексов, спортивных площадок, парков, скверов и зон отдыха рядом с водоемами.
Активисты уже выбрали, какие идеи будут продвигать в конкурсе инициатив. Теперь на этапе проектирования нужно подготовить соответствующие документы. Представленные дизайны с указанием стоимости и того, что необходимо для реализации проекта, упростили омичам этот процесс.
«Вся информация, которую мы получили на встрече, была очень полезной. Модульные проекты — это большая помощь. Не надо ломать голову, искать по сайтам, где что взять», — отметила представитель СНТ «Птицевод-3» Любовь Шевченко.
На территории садоводческого некоммерческого товарищества омичи планируют сделать асфальтированную дорогу, чтобы дачникам и местным жителям было удобно добираться по центральной аллее до остановки и обратно.