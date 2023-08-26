Полтысячи омичей обсудили реализацию своих идей на мини-форумах проекта «Решают люди»

Активисты уже выбрали, какие идеи будут продвигать в конкурсе инициатив. Теперь на этапе проектирования нужно подготовить соответствующие документы. Представленные дизайны с указанием стоимости и того, что необходимо для реализации проекта, упростили омичам этот процесс.