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Полтысячи омичей обсудили реализацию своих идей на мини-форумах проекта «Решают люди»

Полтысячи омичей обсудили реализацию своих идей на мини-форумах проекта «Решают люди»

26 августа 2023, 03:15
Фото: "Единая Россия"
Встречи проходили на территории городских округов и в штабе общественной поддержки.

В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошли несколько мини-форумов, участниками которых стали порядка 500 человек. Омичи, главы сельских поселений, представители омских комитетов ТОСов обсуждали модульные проекты для реализации идей местных жителей.

В качестве экспертов выступили представители Заксобрания Омской области, регионального министерства финансов и министерства энергетики и ЖКК, мэрии Омска и депутаты Городского Совета. Форумы также провели на территории городских округов.

Участникам встречи продемонстрировали каталог «Конструктор проектов», в котором содержалась подробная информация о типовых моделях игровых комплексов, спортивных площадок, парков, скверов и зон отдыха рядом с водоемами.

Фото: "Единая Россия"

Активисты уже выбрали, какие идеи будут продвигать в конкурсе инициатив. Теперь на этапе проектирования нужно подготовить соответствующие документы. Представленные дизайны с указанием стоимости и того, что необходимо для реализации проекта, упростили омичам этот процесс.

«Вся информация, которую мы получили на встрече, была очень полезной. Модульные проекты — это большая помощь. Не надо ломать голову, искать по сайтам, где что взять», — отметила представитель СНТ «Птицевод-3» Любовь Шевченко.

На территории садоводческого некоммерческого товарищества омичи планируют сделать асфальтированную дорогу, чтобы дачникам и местным жителям было удобно добираться по центральной аллее до остановки и обратно.

Омичи готовятся к реализации новых инициатив в рамках проекта «Решают люди»
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#Общество#Город#Омск#Благоустройство#Единая Россия#Новости#Алина Ясинская#Решают люди
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