Омичи готовятся к реализации новых инициатив в рамках проекта «Решают люди»

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Жители Омской области обсуждают реализацию своих идей в рамках социального проекта «Решают люди». Жители Репинского сельского поселения (Калачинский район) планируют заняться ремонтом дорог. Для этого нужно подготовить проект на конкурс местных инициатив.
Сильно страдают без качественного асфальта жители домов по улице Кооперативная. Здесь расположено 40 домов. К слову, недавно в Репинке благоустроили площадку перед местным Домом культуры. По программе инициативного бюджетирования здесь обновили тротуарную плитку, поставили арт-объект, уличные фонари, лавочки с урнами и организовали озеленение. Также был облагорожен участок рядом с Домом культуры в поселке Лесной (Исилькульский район).
Жители деревни Рославка (Исилькульский район) также намерены подготавливать проект, чтобы огородить кладбище, поставить забор и калитку. В селе Ганновка (Одесский район) местные жители приводят в порядок спортивные объекты. В 2023 году здесь установили новую хоккейную коробку. Теперь сельчане хотят заменить трибуны на стадионе.
Отметим, что в этом году на проекты омичей выделили 98,7 млн рублей из облбюджета. В следующем году планируется направить на реализацию гражданских идей 1 млрд рублей. Омичи могут подавать заявки на конкурсный отбор инициативных проектов на 2024 год с 16 октября 2023 года.