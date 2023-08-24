Омичи готовятся к реализации новых инициатив в рамках проекта «Решают люди»

Сильно страдают без качественного асфальта жители домов по улице Кооперативная. Здесь расположено 40 домов. К слову, недавно в Репинке благоустроили площадку перед местным Домом культуры. По программе инициативного бюджетирования здесь обновили тротуарную плитку, поставили арт-объект, уличные фонари, лавочки с урнами и организовали озеленение. Также был облагорожен участок рядом с Домом культуры в поселке Лесной (Исилькульский район).