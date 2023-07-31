В поселке Госплемстанция по инициативе омичей планируют создать «Островок здоровья»

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Updated Сегодня, 07:02
В поселке Госплемстанция по инициативе омичей планируют создать общественное пространство «Островок здоровья». Местные активисты обменялись идеями благоустройства в рамках социальной акции «Решают люди». На встрече выступила депутат Омского городского Совета Наталья Старовойтова.
«12 июля у нас состоялся форум „Решают люди“, где глава региона Виталий Хоценко выступил с предложением выделить дополнительные средства на благоустройство нашего города. Это здорово, что бюджет планируют увеличить. 1 миллиард рублей, и половину, а это 500 миллионов, планируется направить городу», — рассказала Наталья Старовойтова.
В поселке расположен частный сектор и три многоквартирных дома. Всего в Госплемстанции проживает около тысячи человек, но общественного пространства не хватает.
«Мы решили организовать детскую спортивно-игровую зону отдыха под названием „Островок здоровья“. Разработаем проект, где разместятся кольцеброс, шведская стенка, песочница, качели для малышей и лавочки для родителей», — описала проект жительница поселка Зухра Гизатуллина.
Местным жителям предстоит выбрать место для площадки, определить вид малых архитектурных форм и составить смету. Оформить заявку для конкурса помогут специалисты КТОСа «Центральный-7».
Подобные встречи в ближайшее время пройдут по всему городу. Условия подачи заявок местным жителям объяснят волонтеры.