Хоценко рассказал про проекты по благоустройству в рамках акции «Решают люди»

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Омичи подали больше 600 проектов в рамках социальной акции «Решают люди». В числе приоритетов на будущий год — обновление памятников и мемориалов, спортивных площадок и скверов, благоустройство придомовых территорий, ремонт дорог, тротуаров и пешеходных зон.
Отметим, что на инициативные проекты местных жителей в следующем году направят 1 млрд рублей. Из них 500 млн отправятся в районы области, еще 500 — на проекты в Омске.
Из районов в настоящее время поступили больше 400 заявок. Победителей определят до конца года, решение примет конкурсная комиссия с участием депутатов Заксобрания. В каждом районе финансирование получат минимум три проекта. Из Омска поступило 200 заявок. Сейчас администрация города проводит их проверку и доработку, уточняет и согласовывает сметы.
«Как и в муниципальных районах, в каждом микрорайоне города профинансируем те проекты, в которых больше всего заинтересованы сами люди. Так, жители Омска активнее всего голосовали за проекты, связанные с благоустройством придомовых территорий, пешеходных зон, скверов. На сельских территориях лидируют проекты по обустройству памятников и мемориалов — их более сотни. Много поступило заявок по спортплощадкам, по ремонту дорог и устройству тротуаров. Все проекты — важные и нужные для жителей конкретных населенных пунктов», — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Региональная практика инициативного бюджетирования реализуется в Омской области с 2021 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. С 2024 года Виталий Хоценко решил существенно увеличить объем поддержки инициатив.