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Хоценко рассказал про проекты по благоустройству в рамках акции «Решают люди»

Хоценко рассказал про проекты по благоустройству в рамках акции «Решают люди»

14 декабря 2023, 04:02
Фото: Правительство Омской области
Региональная практика инициативного бюджетирования реализуется в Омской области с 2021 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Омичи подали больше 600 проектов в рамках социальной акции «Решают люди». В числе приоритетов на будущий год — обновление памятников и мемориалов, спортивных площадок и скверов, благоустройство придомовых территорий, ремонт дорог, тротуаров и пешеходных зон.

Отметим, что на инициативные проекты местных жителей в следующем году направят 1 млрд рублей. Из них 500 млн отправятся в районы области, еще 500 — на проекты в Омске.

Из районов в настоящее время поступили больше 400 заявок. Победителей определят до конца года, решение примет конкурсная комиссия с участием депутатов Заксобрания. В каждом районе финансирование получат минимум три проекта. Из Омска поступило 200 заявок. Сейчас администрация города проводит их проверку и доработку, уточняет и согласовывает сметы.

«Как и в муниципальных районах, в каждом микрорайоне города профинансируем те проекты, в которых больше всего заинтересованы сами люди. Так, жители Омска активнее всего голосовали за проекты, связанные с благоустройством придомовых территорий, пешеходных зон, скверов. На сельских территориях лидируют проекты по обустройству памятников и мемориалов — их более сотни. Много поступило заявок по спортплощадкам, по ремонту дорог и устройству тротуаров. Все проекты — важные и нужные для жителей конкретных населенных пунктов», — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Региональная практика инициативного бюджетирования реализуется в Омской области с 2021 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. С 2024 года Виталий Хоценко решил существенно увеличить объем поддержки инициатив.

Фото: Правительство Омской области
#Общество#Благоустройство#Омская область#Ремонт дорог#Спортивные площадки#Конкурсная комиссия#Сельские территории#Евгений Игишев#Скверы#Решают люди
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