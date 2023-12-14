Хоценко рассказал про проекты по благоустройству в рамках акции «Решают люди»

Из районов в настоящее время поступили больше 400 заявок. Победителей определят до конца года, решение примет конкурсная комиссия с участием депутатов Заксобрания. В каждом районе финансирование получат минимум три проекта. Из Омска поступило 200 заявок. Сейчас администрация города проводит их проверку и доработку, уточняет и согласовывает сметы.