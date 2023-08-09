В омском селе Иртыш появится детский автогородок для изучения ПДД

На площадке появятся дорожные знаки, светодиодные светофоры с пультом дистанционного управления, шлагбаумы, разметка. В общем, все как в реальной жизни. Здесь будут проводиться не только обучающие игры, но и районные мероприятия. Одно из них — «Безопасное колесо».