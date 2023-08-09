В омском селе Иртыш появится детский автогородок для изучения ПДД

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В селе Иртыш (Черлакский район) собираются организовать площадку для детей по изучению правил дорожного движения. Она будет располагаться недалеко от детского сада и школы. Местные жители таким образом надеются снизить количество ДТП с участием несовершеннолетних.
Большинство сельчан выступают за создание детского автогородка. Активисты спрашивают мнение у жителей села в рамках социальной акции «Решают люди». За пять дней было собрано почти 500 подписей в поддержку этого проекта, рассказала глава Иртышского сельского поселения Надежда Шульга.
На площадке появятся дорожные знаки, светодиодные светофоры с пультом дистанционного управления, шлагбаумы, разметка. В общем, все как в реальной жизни. Здесь будут проводиться не только обучающие игры, но и районные мероприятия. Одно из них — «Безопасное колесо».
Также в селе благоустроили парк Победы, обустроили в центре спортивную площадку, детский городок. Работы были выполнены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Идеи по благоустройству сельчане обсуждают в центре гражданской инициативы и развития «Спектр», который был создан в 2019 году. На развитие инициативных проектов закладываются отдельные средства в местном бюджете — 600 тыс рублей (2023 год) и 1,2 млн рублей (2024 год).
Кроме того, здесь поставили новый остановочный павильон с электрическими обогревателями. Также по инициативе жителей меняется ограждение на кладбище. На очереди еще немало проектов по благоустройству села.