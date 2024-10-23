gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Регион

Выбрать дату
Октябрь
На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку
23 октября, 04:35
Август
В честь 308-летия Омска горожане стали «фишками» большой игры
Продвигаться к победе омичам помогало знание истории города и региона.
5 августа, 10:10
Июль
60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат
8 июля, 03:01
Июнь
Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест
25 июня, 11:42
Праздник в парке, возвращение домой и «обновление насаждений». Омск в субботу
1 июня, 13:55
Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»
Как отметил Виталий Хоценко, в Омской области появилось еще одно «яркое» место.
1 июня, 12:56
Май
Получила удостоверение и мантию. В Омской области появился новый мировой судья
23 мая, 07:16
Апрель
Капризы погоды. Омичам объяснили, почему на этой неделе не отключили отопление
22 апреля, 07:50
Расходы ниже среднего. Стало известно, сколько денег ежемесячно тратят омичи
Согласно данным аналитиков, в среднем омичи тратят 29 тысяч рублей ежемесячно, по этому показателю Омская область заняла 24 место во всероссийском рейтинге.
15 апреля, 10:13
Март
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
15 марта, 07:50
Февраль
Крематорию быть. В Омске подобрали варианты мест для крематория
13 февраля, 07:28
Омский рынок пассажироперевозок покинет еще один частный игрок
Бизнесмен доработает на междугородних перевозках до конца года.
13 февраля, 02:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика