60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
По данным исследования РИА «Новости», Омск занял 60-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в различных отраслях. Согласно результатам исследования, самые высокие зарплаты в Омске получают сотрудники банковской и финансовой сферы — в среднем 85 тысяч рублей в месяц.
В первом квартале 2024 года средняя зарплата в России продолжила расти и составила 80,6 тысячи рублей. Однако стоит отметить, что уровень зарплат сильно отличается в зависимости от отрасли и региона.
Самые высокие зарплаты отмечаются в следующих сферах:
В лидерах по уровню средней заработной платы находятся Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень. Самая низкая оплата труда отмечается у госслужащих в Элисте и Майкопе, а также у работников компаний обрабатывающего производства в Тамбове — их доходы составляют 50, 53 и 53 тысячи рублей соответственно.
Напомним, что в апреле средняя номинальная заработная плата в нашем регионе составила 61 517 рублей. Это на 3,3% больше, чем месяцем ранее. Однако разница между номинальной и реальной зарплатой весьма значительна. За год начисленная зарплата выросла на 18,4%, в то время как с учетом роста цен она увеличилась всего на 9,9%.