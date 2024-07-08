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Updated Сегодня, 03:05

иллюстрация

60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат

8 июля 2024, 03:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стала известна отрасль в Омске с наивысшей зарплатой

В Омской области самые высокие зарплаты получают сотрудники банковской и финансовой сфер.

По данным исследования РИА «Новости», Омск занял 60-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в различных отраслях. Согласно результатам исследования, самые высокие зарплаты в Омске получают сотрудники банковской и финансовой сферы — в среднем 85 тысяч рублей в месяц.

исследованиеисследование
исследование
Фото: РИА «Новости»

В первом квартале 2024 года средняя зарплата в России продолжила расти и составила 80,6 тысячи рублей. Однако стоит отметить, что уровень зарплат сильно отличается в зависимости от отрасли и региона.

Самые высокие зарплаты отмечаются в следующих сферах:

  • банк — 294 тысячи рублей;
  • госслужба — 209 тысяч рублей;
  • добывающая отрасль — 443 тысячи рублей.

В лидерах по уровню средней заработной платы находятся Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень. Самая низкая оплата труда отмечается у госслужащих в Элисте и Майкопе, а также у работников компаний обрабатывающего производства в Тамбове — их доходы составляют 50, 53 и 53 тысячи рублей соответственно.

Напомним, что в апреле средняя номинальная заработная плата в нашем регионе составила 61 517 рублей. Это на 3,3% больше, чем месяцем ранее. Однако разница между номинальной и реальной зарплатой весьма значительна. За год начисленная зарплата выросла на 18,4%, в то время как с учетом роста цен она увеличилась всего на 9,9%.

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