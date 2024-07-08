60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат

Напомним, что в апреле средняя номинальная заработная плата в нашем регионе составила 61 517 рублей. Это на 3,3% больше, чем месяцем ранее. Однако разница между номинальной и реальной зарплатой весьма значительна. За год начисленная зарплата выросла на 18,4%, в то время как с учетом роста цен она увеличилась всего на 9,9%.