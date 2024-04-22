Капризы погоды. Омичам объяснили, почему на этой неделе не отключили отопление

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:56
Сегодня в своем телеграм-канале министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко сообщил, что отопительный период будет завершен, как только среднесуточная температура воздуха стабильно превысит 8 градусов тепла и долгосрочный прогноз будет благоприятным.
«Погода в городе радует по-настоящему весенним теплом. Однако по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в регионе будет сохраняться неустойчивый характер погоды», — написал Шнипко.
Ранее синоптики предупредили омичей о резком похолодании на этой неделе. Так, сегодня в северной части области прошел небольшой дождь с грозой. Днем температура воздуха прогреется до +18 градусов, в некоторых районах всего до +8. Сильные порывы ветра до 15-17 м/с.
Уже завтра, 23 апреля, в регионе ожидается резкое похолодание. Дневная температура может опуститься до +10 градусов, а ночная — до -3, а в некоторых местах даже до -8 градусов. В среду и четверг максимальная дневная температура составит +11 градусов, а ночная -6, местами до -11 градусов.