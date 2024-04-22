Капризы погоды. Омичам объяснили, почему на этой неделе не отключили отопление

Уже завтра, 23 апреля, в регионе ожидается резкое похолодание. Дневная температура может опуститься до +10 градусов, а ночная — до -3, а в некоторых местах даже до -8 градусов. В среду и четверг максимальная дневная температура составит +11 градусов, а ночная -6, местами до -11 градусов.