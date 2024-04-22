Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

иллюстрация

Капризы погоды. Омичам объяснили, почему на этой неделе не отключили отопление

22 апреля 2024, 07:50
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда в Омске планируют отключить отопление

В ближайшую неделю в регионе ожидаются перепады температур до -8. При этом отопительный сезон завершится, когда среднесуточная температура стабильно превысит 8 градусов тепла и прогноз будет благоприятным.

Сегодня в своем телеграм-канале министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко сообщил, что отопительный период будет завершен, как только среднесуточная температура воздуха стабильно превысит 8 градусов тепла и долгосрочный прогноз будет благоприятным.

«Погода в городе радует по-настоящему весенним теплом. Однако по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в регионе будет сохраняться неустойчивый характер погоды», — написал Шнипко.

Ранее синоптики предупредили омичей о резком похолодании на этой неделе. Так, сегодня в северной части области прошел небольшой дождь с грозой. Днем температура воздуха прогреется до +18 градусов, в некоторых районах всего до +8. Сильные порывы ветра до 15-17 м/с.

Уже завтра, 23 апреля, в регионе ожидается резкое похолодание. Дневная температура может опуститься до +10 градусов, а ночная — до -3, а в некоторых местах даже до -8 градусов. В среду и четверг максимальная дневная температура составит +11 градусов, а ночная -6, местами до -11 градусов.

Неприятный «сюрприз». В Омске почти 30-градусная жара сменится резким похолоданием
Узнать подробнее
Читайте также:
Самый жаркий день месяца. В воскресенье в Омске был побит температурный рекордПоловодье в регионе, наказание чиновника за драку и «сюрпризы» погоды. Омск в субботу
#Общество#Погода#Омск#Омская область#Отопление#Новости#Погодные условия#Регион
Подпишитесь
Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»
Сегодня, 04:06
Без торгов и по низкой цене. В Омске через суд пытаются вернуть земли у дендросада
Сегодня, 05:21
«Негативные и деструктивные вбросы»: за ректора ОмГУ заступились его подчиненные
Сегодня, 10:44
Пошел на повышение. У омского министра здравоохранения появился новый заместитель
Сегодня, 06:07
Сдадут на 1,5 года позже. На доработку проекта гидроузла под Омском выделили 110 млн
Сегодня, 09:08
"