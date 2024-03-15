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В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов

В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов

15 марта 2024, 07:50
Фото: Александр Труш / Избирательная комиссия Омской области
Треть избирателей уже проголосовали в Оконешниковском, Колосовском и Большеуковском районах области.

В первый день голосования уже к полудню проголосовали около 250 тысяч омичей, что составляет 17,40% от общего числа зарегистрированных избирателей. По последним данным, явка в городе составила 13,18%, а в районах она традиционно выше — 24,05%.

«Все избирательные участки сегодня открылись без происшествий, информации о каких-либо инцидентах не поступало. На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели. Их порядка 5 тысяч человек», — рассказал зампредседателя Облизбиркома Андрей Фролов.

Напомним, что в дни голосования в «Красной Звезде» пройдет концерт народного артиста России Стаса Михайлова. На выступление бесплатно попадут семьи участников спецоперации, волонтеры, работники некоторых социальных предприятий и трудящиеся в сфере оборонной промышленности. Также будет проведен розыгрыш пригласительных.

После выступления для омичей будут организованы 10 дополнительных автобусных рейсов от «Красной звезды», которые будут проходить в разных районах города. К слову, в автобусах будут принимать талоны на бесплатный проезд, полученные после голосования на выборах.

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