Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест

Куприянова задержали в начале июня и отправили в СИЗО до 4 августа. Ему предъявили обвинение в получении взятки за общее покровительство. Куприянова убрали из правительства 25 мая. Глава региона на тот момент уже знал, что подчиненного задержат. Оказалось, что министра «сдал» экс-директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Работу учреждения контролирует омский минтруд. Его руководителя ранее взяли во внимание силовики.