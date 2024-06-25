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Владимир Куприянов

Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест

25 июня 2024, 11:42
Фото: gorod55.ru
Владимир Куприянов
Чиновника поместили в СИЗО до 4 августа. Его обвиняют в получении взятки.

Бывший министр труда Омской области Владимир Куприянов сегодня, 25 июня, подал апелляцию, чтобы обжаловать свой арест. Информация появилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Заседание по апелляции назначено на 1 июля. Дело рассмотрит председатель Басманного районного суда Андрей Федин.

Куприянова задержали в начале июня и отправили в СИЗО до 4 августа. Ему предъявили обвинение в получении взятки за общее покровительство. Куприянова убрали из правительства 25 мая. Глава региона на тот момент уже знал, что подчиненного задержат. Оказалось, что министра «сдал» экс-директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Работу учреждения контролирует омский минтруд. Его руководителя ранее взяли во внимание силовики.

Как считают следователи, Башуров в течение 5 лет передавал крупные суммы министру. Куприянов же закрывал глаза на деятельность своего подчиненного.

Владимиру Куприянову грозит от 7 до 12 лет заключения.

В Омске задержали бывшего министра труда Владимира Куприянова
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Задержание#Суд#Москва#Взятка#Следователи#Правительство#Арест#СИЗО#Апелляция#Директор#Обвинение#Регион#Дом-интернат
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