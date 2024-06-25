Омский экс-министр Куприянов подал апелляцию, чтобы оспорить арест

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
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Updated Сегодня, 11:44
Бывший министр труда Омской области Владимир Куприянов сегодня, 25 июня, подал апелляцию, чтобы обжаловать свой арест. Информация появилась в картотеке судов общей юрисдикции Москвы. Заседание по апелляции назначено на 1 июля. Дело рассмотрит председатель Басманного районного суда Андрей Федин.
Куприянова задержали в начале июня и отправили в СИЗО до 4 августа. Ему предъявили обвинение в получении взятки за общее покровительство. Куприянова убрали из правительства 25 мая. Глава региона на тот момент уже знал, что подчиненного задержат. Оказалось, что министра «сдал» экс-директор Марьяновского дома-интерната Валерий Башуров. Работу учреждения контролирует омский минтруд. Его руководителя ранее взяли во внимание силовики.
Как считают следователи, Башуров в течение 5 лет передавал крупные суммы министру. Куприянов же закрывал глаза на деятельность своего подчиненного.
Владимиру Куприянову грозит от 7 до 12 лет заключения.