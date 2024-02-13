Омский рынок пассажироперевозок покинет еще один частный игрок

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
«ОмскИнформ» сообщает, что Вадим Макаренко собирается покинуть рынок пассажироперевозок. Однако до конца 2024 года бизнесмен все же доработает на междугородних перевозках.
Предприниматель рассказал, что на его решение повлияла нынешняя стоимость дизельного топлива, не растущая компенсация льготных перевозок и невысокая межтарифная разница. Ранее мэрия Омска решила расторгнуть с ним контракт на маршрут №21.
Также Макарченко уточнил, что все же останется в бизнесе, но уже без пассажироперевозок.
Напомним, что с 4 феврале отменили автобусный рейс в Казахстан. Перевозчик ТОО «Аscent Electrics» отменил рейс из Омска в город Караганда. Также с 1 февраля по 1 марта отменили международный маршрут в Усть-Каменогорск. На решение повлияло снижения пассажиропотока. Однако омичи могут добраться рейсовыми автобусами в Астану, Семей, Щучинск, Экибастуз.