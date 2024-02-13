Омский рынок пассажироперевозок покинет еще один частный игрок

Напомним, что с 4 феврале отменили автобусный рейс в Казахстан. Перевозчик ТОО «Аscent Electrics» отменил рейс из Омска в город Караганда. Также с 1 февраля по 1 марта отменили международный маршрут в Усть-Каменогорск. На решение повлияло снижения пассажиропотока. Однако омичи могут добраться рейсовыми автобусами в Астану, Семей, Щучинск, Экибастуз.