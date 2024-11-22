В Омской области на год продлили контракты двум чиновникам минэкономразвития

Posted 22 ноября, 09:30
Published 22 ноября, 09:30
Modified 22 ноября, 09:42
Updated 22 ноября, 09:42
В Омской области на следующий год продлили контракты с двумя чиновниками в министерстве экономического развития — первым заместителем Денисом Кушнером и заместителем Константином Чуловским.
Денис Кушнер, выпускник Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, начал свою карьеру в государственной службе в 2003 году. С 2015 года он работает в должности заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра. Он отвечает за ключевые направления, такие как развитие предпринимательства и инвестиционная политика. Кушнер активно участвует в реализации национальных проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также в разработке законодательных инициатив, способствующих привлечению инвестиций в регион.
Константин Чуловский также выпускник Омского государственного университета, начал свою карьеру в министерстве в 2004 году. С 2018 года он занимает должность заместителя министра. Чуловский координирует работу проектного офиса и отвечает за реализацию государственных программ, а также за внешнеэкономическую деятельность региона.
Напомним, что ранее исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Ушаков одобрил новое назначение в области культуры. Юрия Трофимова переназначили на должность министра культуры. Его контракт будет действовать до ноября 2025 года.