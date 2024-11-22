В Омской области на год продлили контракты двум чиновникам минэкономразвития

Денис Кушнер, выпускник Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, начал свою карьеру в государственной службе в 2003 году. С 2015 года он работает в должности заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра. Он отвечает за ключевые направления, такие как развитие предпринимательства и инвестиционная политика. Кушнер активно участвует в реализации национальных проектов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, а также в разработке законодательных инициатив, способствующих привлечению инвестиций в регион.