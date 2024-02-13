Крематорию быть. В Омске подобрали варианты мест для крематория

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Накануне появилась информация об очередной паузе в строительстве крематория в Омске. Процесс замедлился из-за процесса подбора участка региональным министерством экономики, который стартовал в декабре 2023 года.
Руководитель ООО «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов уточнил, что на сегодняшний день реализация проекта идет по конкретному плану и с поддержкой властей города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Омской области.
«У нас есть четкое представление — где именно мы намерены реализовать проект, на каких земельных участках. Минэкономики закрепили за нами Агентство развития и инвестиций, сейчас работаем с ним по этим участкам и возможности размещения на них крематория», — отметил Виталий Карпов.
Напомним, что информация об уже 3 проекте крематория в Омске появилась 17 января. На его реализацию рассчитывают потратить около 193 миллионов рублей.