Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

иллюстрация

Крематорию быть. В Омске подобрали варианты мест для крематория

13 февраля 2024, 07:28
Фото: Город55
иллюстрация

Стали известны подробности о судьбе крематория в Омске

Сроки строительства по-прежнему неизвестны.

Накануне появилась информация об очередной паузе в строительстве крематория в Омске. Процесс замедлился из-за процесса подбора участка региональным министерством экономики, который стартовал в декабре 2023 года.

Руководитель ООО «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов уточнил, что на сегодняшний день реализация проекта идет по конкретному плану и с поддержкой властей города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Омской области.

«У нас есть четкое представление — где именно мы намерены реализовать проект, на каких земельных участках. Минэкономики закрепили за нами Агентство развития и инвестиций, сейчас работаем с ним по этим участкам и возможности размещения на них крематория», — отметил Виталий Карпов.

Напомним, что информация об уже 3 проекте крематория в Омске появилась 17 января. На его реализацию рассчитывают потратить около 193 миллионов рублей.

Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»
Узнать подробнее
Читайте также:
Выбирают участок. Связанный с Антропенко бизнесмен хочет построить в Омске крематорий
#Общество#Омск#Омская область#Россия#Новости#Крематорий#Минэкономики#Сибирь#Пресс-служба#Регион#Власти
Подпишитесь
Инсайд. Глава УМВД по Омской области Вячеслав Крючков оставляет свой пост
Сегодня, 05:12
Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца
Вчера, 08:56
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Вчера, 08:21
Омский рынок пассажироперевозок покинет еще один частный игрок
Сегодня, 02:51
Соседи по таблице. Омский «Авангард» в выездном матче встретится с «Салаватом»
Сегодня, 04:03
Букет и ресторан. Стало известно, в какую сумму обойдется свидание в Омске
Вчера, 13:08