Получила удостоверение и мантию. В Омской области появился новый мировой судья

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В пресс-службе омских судов рассказали о новом назначении в регионе. 23 мая на заседании Законодательного собрания Омской области рассмотрели кандидатуру на должность мирового судьи. Представила кандидата заместитель председателя Омского областного суда Лена Ершова.
Так, Юлия Чеховская была назначена мировым судьей судебного участка № 9 Кормиловского судебного района Омской области. Ее трехлетний срок полномочий начался с торжественной церемонии, на которой она произнесла слова присяги и получила служебное удостоверение.
По традиции председатель Законодательного собрания Омской области вручил ей мантию, что является символом судебной власти.
Напомним, что в первый день весны в Омском областном суде состоялось торжественное вручение юбилейных медалей «100 лет Верховному Суду Российской Федерации». Эти награды получили не только действующие судьи, но и те, кто уже находится на заслуженном отдыхе.