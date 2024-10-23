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Posted 23 октября, 04:35

Published 23 октября, 04:35

Modified 23 октября, 04:46

Updated 23 октября, 04:46

Стало известно, какая именно елка порадует омичей на главной городской площади

На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку

23 октября 2024, 04:35
Фото: 1MI

Стало известно, какая именно елка порадует омичей на главной городской площади

Подробностями будущей зеленой красавицы поделился мэр.

Как сообщил мэр города в своем телеграм-канале, в Омской крепости в этом году установят абсолютно новую ель. Деревянные красотки, которые радовали омичей предыдущие два года, переедут в новые места, а на центральной площади засияет 15-метровая световая конструкция.

Для украшения ели закупили 60 световых кристаллов, 1100 метров мерцающей нитяной гирлянды, 500 шаров, а также полутораметровую светодиодную «Розу ветров», ее установят на макушку дерева.

Фото: Телеграм-канал мэра Омска

Омичи, которые не хотели бы отказываться от душистого хвойного аромата настоящего дерева, смогут приобрести ели на елочных базарах, которые заработают в декабре. Главная елка откроется 27 декабря в Омской крепости. Как уже писал Город55, ее стоимость составит 3 млн рублей.

Также Город55 писал о том, что покупка деревца возле здания правительства Омской области обойдется в полмиллиона рублей.

Омск готовится к Новому году: для горожан купят светодиодную елочку за полмиллиона
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#Кристина Антоносян#Экология#Омск#Омская крепость#Новости#Украшения#Елка#Регион#Новый год 2025
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