На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку

Как сообщил мэр города в своем телеграм-канале, в Омской крепости в этом году установят абсолютно новую ель. Деревянные красотки, которые радовали омичей предыдущие два года, переедут в новые места, а на центральной площади засияет 15-метровая световая конструкция.