На этот раз замена. В Омской крепости установят 15-метровую искусственную елку

Posted 23 октября, 04:35
Published 23 октября, 04:35
Modified 23 октября, 04:46
Updated 23 октября, 04:46
Как сообщил мэр города в своем телеграм-канале, в Омской крепости в этом году установят абсолютно новую ель. Деревянные красотки, которые радовали омичей предыдущие два года, переедут в новые места, а на центральной площади засияет 15-метровая световая конструкция.
Для украшения ели закупили 60 световых кристаллов, 1100 метров мерцающей нитяной гирлянды, 500 шаров, а также полутораметровую светодиодную «Розу ветров», ее установят на макушку дерева.
Омичи, которые не хотели бы отказываться от душистого хвойного аромата настоящего дерева, смогут приобрести ели на елочных базарах, которые заработают в декабре. Главная елка откроется 27 декабря в Омской крепости. Как уже писал Город55, ее стоимость составит 3 млн рублей.
Также Город55 писал о том, что покупка деревца возле здания правительства Омской области обойдется в полмиллиона рублей.