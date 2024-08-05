В честь 308-летия Омска горожане стали «фишками» большой игры

«У Омска и Омской области богатая и интересная история. Знакомство с ней не просто формирует понимание „места“, но помогает найти в нем себя. Чем больше мы погружаемся в культуру и традиции родного края, тем увереннее и комфортнее чувствуем себя, тем меньше импульс покинуть город, но сильнее желание остаться и вписать в историю края свое имя. Такие проекты, как „Узнавай Россию“, помогают горожанам познакомиться с историей города легко и непринужденно, эффективнее и качественнее запомнить информацию, и что самое главное — по-новому взглянуть на себя и Омск», — считает Юрий Трофимов, министр культуры Омской области.