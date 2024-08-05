В честь 308-летия Омска горожане стали «фишками» большой игры

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Центральная аллея сквера имени Дзержинского на один день стала настоящим игровым полем для проекта «Омская фишка» — большой напольной игры, где горожане могли проверить свои познания об Омске и области. Правила просты: двигаться по полю вперед, выполняя задания — например, вспомнить, как называется та или иная достопримечательность, или пересказать историю знаковых мест.
Игру разработали в рамках краеведческого проекта «Узнавай Россию». Как отметила его инициатор, руководитель Детской библиотеки им. И. А. Крылова Алина Гермизеева, креативный подход к игровому формату создает дополнительные возможности для того, чтобы вспомнить историю родного города и даже ее переосмыслить.
«У Омска и Омской области богатая и интересная история. Знакомство с ней не просто формирует понимание „места“, но помогает найти в нем себя. Чем больше мы погружаемся в культуру и традиции родного края, тем увереннее и комфортнее чувствуем себя, тем меньше импульс покинуть город, но сильнее желание остаться и вписать в историю края свое имя. Такие проекты, как „Узнавай Россию“, помогают горожанам познакомиться с историей города легко и непринужденно, эффективнее и качественнее запомнить информацию, и что самое главное — по-новому взглянуть на себя и Омск», — считает Юрий Трофимов, министр культуры Омской области.
Краеведческий проект «Узнавай Россию» стартовал в этом году при поддержке «Газпром нефти»: он стал одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города», который в Омске реализует Омский НПЗ.
«Развитие регионального туризма и территориального бренда — актуальные задачи не только для органов власти, но и для компаний, ведущих на территории свою деятельность. И их решение невозможно без активного участия местных жителей. В этом году четверть поддержанных нами проектов связаны с популяризацией локальной культуры и истории родного края. Инициатива „Узнавай Россию“ — одна из них. Через инструмент грантовой поддержки мы становимся партнерами креативных команд, экспертов и местных жителей в большой работе по повышению привлекательности регионов России», — отметила Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города».