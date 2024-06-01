Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»

Праздничная программа стартовала незадолго до полудня: первые гости масштабного праздника начали стекаться к «Зеленому острову» и чем меньше времени оставалось до старта — тем сильнее становился ажиотаж: напомним, многие омичи столкнулись с серьезными пробками, растянувшимися почти на весь Красный путь: от Метромоста до Аграрного университета.