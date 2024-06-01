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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Фото с церемонии открытия

Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»

1 июня 2024, 12:56
Фото: Telegram-канал «Хоценко о важном»
Фото с церемонии открытия

Мэр Омска и губернатор выступили на открытии обновленного парка «Вокруг света»

Как отметил Виталий Хоценко, в Омской области появилось еще одно «яркое» место.

Парк «Вокруг света» отметил сегодня сразу две важные даты: День защиты детей и собственный День рождения. И конечно, подобное мероприятие не могло обойтись без внимания представителей региона и города.

Праздничная программа стартовала незадолго до полудня: первые гости масштабного праздника начали стекаться к «Зеленому острову» и чем меньше времени оставалось до старта — тем сильнее становился ажиотаж: напомним, многие омичи столкнулись с серьезными пробками, растянувшимися почти на весь Красный путь: от Метромоста до Аграрного университета.

Основная же часть программы была намечена на вторую половину дня: в 16 часов на сцену поднялся первый приглашенный артист — Amirchik. По словам корреспондента Города55, находящегося в парке «Вокруг света», сильнее всего выступление артиста оценили юные омичи.

После этого на сцену поднялись первые лица «ОмскСайдингИнвест», губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест, завершив церемонию торжественного открытия 11 новых аттракционов, появившихся в парке.

Церемония торжественного открытия новых аттракционовЦеремония торжественного открытия новых аттракционов
Церемония торжественного открытия новых аттракционовЦеремония торжественного открытия новых аттракционов
Церемония торжественного открытия новых аттракционов
Фото: Город55

После церемониальной части мероприятия на сцену поднялся дуэт Galibri & Mavik, известный омичам по песне «Федерико Феллини» и очень ожидаемый посетителями мероприятия.

Выступление дуэтаВыступление дуэта
Мероприятие собрало огромное количество горожанМероприятие собрало огромное количество горожан
Выступление дуэта
Фото: Город55

Напомним, ранее стало известно, что на Днем защиты детей праздничная программа парка «Вокруг света» не ограничится: 2 июня там будет отпразднован семейный праздник в честь Международного дня близнецов.

Семьи в сборе. В парке «Вокруг света» соберутся родители двойняшек и тройняшек
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#Илья Скобин#Общество#Город#Омская область#День рождения#Новости#Аграрный университет#Сергей Шелест#Зеленый остров#День защиты детей#Мэр Омска#Метромост#Виталий Хоценко#Омск Сайдинг Инвест#Губернатор Омской области#Города55#Регион
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