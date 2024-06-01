Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Парк «Вокруг света» отметил сегодня сразу две важные даты: День защиты детей и собственный День рождения. И конечно, подобное мероприятие не могло обойтись без внимания представителей региона и города.
Праздничная программа стартовала незадолго до полудня: первые гости масштабного праздника начали стекаться к «Зеленому острову» и чем меньше времени оставалось до старта — тем сильнее становился ажиотаж: напомним, многие омичи столкнулись с серьезными пробками, растянувшимися почти на весь Красный путь: от Метромоста до Аграрного университета.
Основная же часть программы была намечена на вторую половину дня: в 16 часов на сцену поднялся первый приглашенный артист — Amirchik. По словам корреспондента Города55, находящегося в парке «Вокруг света», сильнее всего выступление артиста оценили юные омичи.
После этого на сцену поднялись первые лица «ОмскСайдингИнвест», губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест, завершив церемонию торжественного открытия 11 новых аттракционов, появившихся в парке.
После церемониальной части мероприятия на сцену поднялся дуэт Galibri & Mavik, известный омичам по песне «Федерико Феллини» и очень ожидаемый посетителями мероприятия.
Напомним, ранее стало известно, что на Днем защиты детей праздничная программа парка «Вокруг света» не ограничится: 2 июня там будет отпразднован семейный праздник в честь Международного дня близнецов.