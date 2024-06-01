Праздник в парке, возвращение домой и «обновление насаждений». Омск в субботу

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Праздник продолжается — парк отмечает свое двухлетие работы, а значит в гости могут прийти все: горожане, знаменитости и первые лица города и региона. Собственно, это сегодня и случилось — со сцены сегодня звучали поздравления и Виталия Хоценко, и Сергея Шелеста и «музыкальные» подарки приглашенных гостей. Их визит, как оказалось, ждали многие — иначе объяснить реакцию посетителей парка просто не получается. Первые подробности от нашего корреспондента — уже по ссылке ниже:
Но, что важнее, до этого губернатор сообщил, что одна из семей в Тевризе вновь воссоединится — спустя 5 напряженных месяцев неизвестности и страха. Глава семейства, участвовавший в СВО под позывным «Пикник» и попавший в плен, вернулся в Россию в числе 75 военнослужащих. Как сообщили в Минобороны, достичь соглашения об обмене пленными удалось 31 мая. Кое-какими подробностями этого события поделилась Оксана Фадина, бывший мэр Омска:
Как сегодня стало известно, парк 30-летия ВЛКСМ вновь ждут преобразования — их анонсировала Светлана Студеникина, зампред городского Совета Омска, после выездного заседания комитета по вопросам экономического развития. Как оказалось, парк в скором времени можно будет «не узнать»: за ближайшие два года генеральный директор парка Руслан Щербаков намеревается облагородить территорию возле озера, водоем сделать местом обитания пары лебедей и установить больше десятка новых аттракционов с расчетом на их круглогодичную работу. Однако есть нюанс: «обновление зеленых насаждений», которое вполне может оказаться очередной вырубкой — даже несмотря на уголовное дело «на схожую тематику».