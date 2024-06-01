Праздник в парке, возвращение домой и «обновление насаждений». Омск в субботу

Праздник продолжается — парк отмечает свое двухлетие работы, а значит в гости могут прийти все: горожане, знаменитости и первые лица города и региона. Собственно, это сегодня и случилось — со сцены сегодня звучали поздравления и Виталия Хоценко, и Сергея Шелеста и «музыкальные» подарки приглашенных гостей. Их визит, как оказалось, ждали многие — иначе объяснить реакцию посетителей парка просто не получается. Первые подробности от нашего корреспондента — уже по ссылке ниже: