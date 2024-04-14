В администрации Омска рассказали о причине горения троллейбусных проводов

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Как рассказал представитель городской администрации корреспонденту «NGS55», вспышки и искры на линиях троллейбусной сети спровоцировал ливень: вода, попавшая на свободный от изоляции участок провода, становится причиной вспышек и «горения».
Кроме того, в мэрии заверили омичей, что угроза уже миновала: специалисты оперативно устранили повреждения изоляции и обследуют все участки для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем.
Напомним, ранее в социальных сетях появилось большое количество сообщений от омичей, столкнувшихся с горением контактной сети: это явление стало причиной тревоги многих горожан, а вспышки от поврежденных проводов было видно на большом расстоянии.