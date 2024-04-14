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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

иллюстрация

В администрации Омска рассказали о причине горения троллейбусных проводов

14 апреля 2024, 10:12
Фото: 1MI
иллюстрация

В омской администрации рассказали о причинах вспышек на троллейбусных линиях

Как оказалось, причина кроется в сильных осадках.

Как рассказал представитель городской администрации корреспонденту «NGS55», вспышки и искры на линиях троллейбусной сети спровоцировал ливень: вода, попавшая на свободный от изоляции участок провода, становится причиной вспышек и «горения».

Кроме того, в мэрии заверили омичей, что угроза уже миновала: специалисты оперативно устранили повреждения изоляции и обследуют все участки для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось большое количество сообщений от омичей, столкнувшихся с горением контактной сети: это явление стало причиной тревоги многих горожан, а вспышки от поврежденных проводов было видно на большом расстоянии.

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Мэрия#Социальные сети#Вода#Омичи#Осадки#Ливень#Контактная сеть#Специалисты#Повреждения
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