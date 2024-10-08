Грозила катастрофа: появились подробности отключения воды в омских домах в Нефтяниках

Напомним, что в этом году в Омске не без проблем стартовал отопительный сезон. Спустя две недели со старта тепло так и не появилось в 200 домах. Накануне последовали и кадровые изменения в «Тепловой компании». Уволен был замдиректора, главный инженер Сергей Цуканов.