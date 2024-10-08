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Posted 8 октября, 08:35

Published 8 октября, 08:35

Modified 8 октября, 08:37

Updated 8 октября, 08:37

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Грозила катастрофа: появились подробности отключения воды в омских домах в Нефтяниках

8 октября 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
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Стало известно, почему две омские двухэтажки на Энтузиастов остались без воды

Воды в домах не было почти два дня. На внутридомовых сетях одной из двухэтажек произошло повреждение.

Городу55 стали известны новые подробности отключения воды в двухэтажках на Энергетиков, 16 и 18. Жильцы в соцсетях жаловались, что их якобы заставляют лично приезжать и писать заявление на ремонт ржавых труб.

Ремонтом почти 24 часа — с вечера 5 октября по вечер 6 октября — занималась бригада омского водоканала. Работы потребовалось проводить на внутридомовых сетях старенькой двухэтажки на Энергетиков, 18, в которой сейчас даже нет управляющей компании.

Именно на внутридомовых сетях дома №18 и возникло повреждение. Если бы воду вовремя не отключили и не занялись устранением повреждения, дом могло бы затопить.

«Под отключение попал еще один 2-этажный жилой дом №16 по улице Энергетиков. Так как дом №18 по улице Энергетиков не находится под управлением УК, помощь в устранении повреждения на внутридомовых сетях оказала бригада водоканала», — сообщили Городу55 в пресс-службе «Росводоканала».

Около 19 часов в воскресенье с повреждением разобрались. После чего в квартирах жителей двухэтажек появилась вода.

Напомним, что в этом году в Омске не без проблем стартовал отопительный сезон. Спустя две недели со старта тепло так и не появилось в 200 домах. Накануне последовали и кадровые изменения в «Тепловой компании». Уволен был замдиректора, главный инженер Сергей Цуканов.

Ситуация непростая. 200 домов в Омске все еще остаются без отопления из-за аварий
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Отключение воды#Новости#Росводоканал#Повреждения
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