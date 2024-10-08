Грозила катастрофа: появились подробности отключения воды в омских домах в Нефтяниках

Posted 8 октября, 08:35
Published 8 октября, 08:35
Modified 8 октября, 08:37
Updated 8 октября, 08:37
Городу55 стали известны новые подробности отключения воды в двухэтажках на Энергетиков, 16 и 18. Жильцы в соцсетях жаловались, что их якобы заставляют лично приезжать и писать заявление на ремонт ржавых труб.
Ремонтом почти 24 часа — с вечера 5 октября по вечер 6 октября — занималась бригада омского водоканала. Работы потребовалось проводить на внутридомовых сетях старенькой двухэтажки на Энергетиков, 18, в которой сейчас даже нет управляющей компании.
Именно на внутридомовых сетях дома №18 и возникло повреждение. Если бы воду вовремя не отключили и не занялись устранением повреждения, дом могло бы затопить.
«Под отключение попал еще один 2-этажный жилой дом №16 по улице Энергетиков. Так как дом №18 по улице Энергетиков не находится под управлением УК, помощь в устранении повреждения на внутридомовых сетях оказала бригада водоканала», — сообщили Городу55 в пресс-службе «Росводоканала».
Около 19 часов в воскресенье с повреждением разобрались. После чего в квартирах жителей двухэтажек появилась вода.
Напомним, что в этом году в Омске не без проблем стартовал отопительный сезон. Спустя две недели со старта тепло так и не появилось в 200 домах. Накануне последовали и кадровые изменения в «Тепловой компании». Уволен был замдиректора, главный инженер Сергей Цуканов.