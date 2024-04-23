Заметили не сразу. В самолет, летевший в Омск, ударила молния

Персонал аэропорта обнаружил характерные следы от разряда электричества на послерейсовом осмотре: в районе кабины экипажа, по правому борту, осталась царапина и были повреждены заклепки фюзеляжа. Все повреждения удалось починить на месте — через некоторое время самолет направили перегонным рейсом в Тюмень.