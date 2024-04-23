Заметили не сразу. В самолет, летевший в Омск, ударила молния

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Информацией об инциденте поделились в Telegram-канале «Aviaincident». Как сообщается, самолет авиакомпании «ЮТэйр» получил повреждения во время перелета Сургут-Омск 21 апреля.
Персонал аэропорта обнаружил характерные следы от разряда электричества на послерейсовом осмотре: в районе кабины экипажа, по правому борту, осталась царапина и были повреждены заклепки фюзеляжа. Все повреждения удалось починить на месте — через некоторое время самолет направили перегонным рейсом в Тюмень.
Напомним, ранее Город55 сообщал, что строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка» одобрили в Правительстве РФ — соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Возвести новую аэрогавань планируется за 5 лет.