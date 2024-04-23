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илллюстрация

Заметили не сразу. В самолет, летевший в Омск, ударила молния

23 апреля 2024, 08:16
Фото: 1MI
илллюстрация

Самолет, направлявшийся в Омск, попал под удар молнии

Повреждения обнаружили в ходе послеполетного осмотра.

Информацией об инциденте поделились в Telegram-канале «Aviaincident». Как сообщается, самолет авиакомпании «ЮТэйр» получил повреждения во время перелета Сургут-Омск 21 апреля.

Персонал аэропорта обнаружил характерные следы от разряда электричества на послерейсовом осмотре: в районе кабины экипажа, по правому борту, осталась царапина и были повреждены заклепки фюзеляжа. Все повреждения удалось починить на месте — через некоторое время самолет направили перегонным рейсом в Тюмень.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка» одобрили в Правительстве РФ — соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Возвести новую аэрогавань планируется за 5 лет.

Омское правительство сообщило сроки строительства аэропорта «Омск-Федоровка»
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#Илья Скобин#Происшествия#Транспорт#Самолет#Омск#Электричество#Правительство РФ#Строительство#Аэропорт#Омск-Федоровка#Михаил Мишустин#Тюмень#Перелет#Авиакомпания#Сургут#Повреждения
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