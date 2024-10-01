Более 250 нарушений. Прокуратура через суд заставила ТЭЦ-5 наладить работу

В декабре прошлого года жители Омска столкнулись с серьезными проблемами в работе ТЭЦ-5, что вызвало волну недовольства из-за несоответствия температурного режима в жилых и коммерческих зданиях. Прокуратура города провела детальную проверку деятельности АО «ТГК №11», ответственного за эксплуатацию ТЭЦ-5, и выявила более 400 нарушений в области промышленной безопасности и эксплуатации энергетических объектов. Эти нарушения представляли собой серьезную угрозу для безопасности граждан и стабильности энергоснабжения региона.