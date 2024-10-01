Более 250 нарушений. Прокуратура через суд заставила ТЭЦ-5 наладить работу

Posted 1 октября, 10:48
Published 1 октября, 10:48
Modified 1 октября, 11:08
Updated 1 октября, 11:08
В декабре прошлого года жители Омска столкнулись с серьезными проблемами в работе ТЭЦ-5, что вызвало волну недовольства из-за несоответствия температурного режима в жилых и коммерческих зданиях. Прокуратура города провела детальную проверку деятельности АО «ТГК №11», ответственного за эксплуатацию ТЭЦ-5, и выявила более 400 нарушений в области промышленной безопасности и эксплуатации энергетических объектов. Эти нарушения представляли собой серьезную угрозу для безопасности граждан и стабильности энергоснабжения региона.
Центральный районный суд города Омска обязал АО «ТГК №11» устранить выявленные недостатки. Компания добровольно исправила 156 нарушений, однако теперь суд постановил устранить оставшиеся более 250 нарушений. Прокуратура будет внимательно следить за исполнением судебного решения, чтобы гарантировать безопасность и надежность работы ТЭЦ-5.
В последние месяцы жители Омска столкнулись с рядом проблем в теплоснабжении, что вызвало недовольство и привлекло внимание властей. АО «Тепловая компания» и акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК №11») активно работают над устранением более 400 нарушений, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в регионе.
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