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Posted 1 октября, 10:48

Published 1 октября, 10:48

Modified 1 октября, 11:08

Updated 1 октября, 11:08

Омский суд обязал «ТГК №11» исправить более 250 нарушений на ТЭЦ-5

Более 250 нарушений. Прокуратура через суд заставила ТЭЦ-5 наладить работу

1 октября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney

Омский суд обязал «ТГК №11» исправить более 250 нарушений на ТЭЦ-5

Жители Омска столкнулись с проблемами в теплоснабжении, а организация активно работает над устранением дефектов. АО «ТГК №11» обязана исправить более 250 нарушений по эксплуатации ТЭЦ-5 под строгим контролем прокуратуры.

В декабре прошлого года жители Омска столкнулись с серьезными проблемами в работе ТЭЦ-5, что вызвало волну недовольства из-за несоответствия температурного режима в жилых и коммерческих зданиях. Прокуратура города провела детальную проверку деятельности АО «ТГК №11», ответственного за эксплуатацию ТЭЦ-5, и выявила более 400 нарушений в области промышленной безопасности и эксплуатации энергетических объектов. Эти нарушения представляли собой серьезную угрозу для безопасности граждан и стабильности энергоснабжения региона.

Центральный районный суд города Омска обязал АО «ТГК №11» устранить выявленные недостатки. Компания добровольно исправила 156 нарушений, однако теперь суд постановил устранить оставшиеся более 250 нарушений. Прокуратура будет внимательно следить за исполнением судебного решения, чтобы гарантировать безопасность и надежность работы ТЭЦ-5.

В последние месяцы жители Омска столкнулись с рядом проблем в теплоснабжении, что вызвало недовольство и привлекло внимание властей. АО «Тепловая компания» и акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» (АО «ТГК №11») активно работают над устранением более 400 нарушений, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение в регионе.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Теплоснабжение#Тепловая компания#Новости#Ремонтные работы#Повреждения#Энергоснабжение#ТЭЦ-5#Бригады
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