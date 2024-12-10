Омичи из Октябрьского округа в 20-градусный мороз временно остались без отопления

Posted 10 декабря, 10:49
Published 10 декабря, 10:49
Modified 10 декабря, 10:51
Updated 10 декабря, 10:51
Морозное утро вторника, 10 декабря, началось для жителей многоэтажки на 2-й Молодежной, 40 с отключения отопления и горячего водоснабжения. Как сообщили представители «Тепловой компании», в Октябрьском округе произошло повреждение на трубопроводе. Специалисты оперативно принялись устранять аварийную ситуацию.
На поиск источника проблемы и проведение сварочных работ у них, как следует из данных портала администрации Омска, ушло около двух часов. Вместо планируемой даты включения отопления в 15.30 часов, тепло вернулось в дома омичей в 11.15.
Напомним, что неоднократно проблемы с электричеством в последний год возникают у омичей из ЖК «Гармония жизни». Пять 16-этажек в 2024 году несколько раз надолго оставались без света и горячей воды. Виновного, по словам жильцов, так и не удалось пока устранить.