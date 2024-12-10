Омичи из Октябрьского округа в 20-градусный мороз временно остались без отопления

Напомним, что неоднократно проблемы с электричеством в последний год возникают у омичей из ЖК «Гармония жизни». Пять 16-этажек в 2024 году несколько раз надолго оставались без света и горячей воды. Виновного, по словам жильцов, так и не удалось пока устранить.