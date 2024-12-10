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Posted 10 декабря, 10:49

Published 10 декабря, 10:49

Modified 10 декабря, 10:51

Updated 10 декабря, 10:51

Омичи из Октябрьского округа в 20-градусный мороз временно остались без отопления

Омичи из Октябрьского округа в 20-градусный мороз временно остались без отопления

10 декабря 2024, 10:49
Фото: 1MI.
Отопления и горячего водоснабжения не было несколько часов, сотрудникам «Тепловой компании» удалось устранить аварию быстрее запланированного.

Морозное утро вторника, 10 декабря, началось для жителей многоэтажки на 2-й Молодежной, 40 с отключения отопления и горячего водоснабжения. Как сообщили представители «Тепловой компании», в Октябрьском округе произошло повреждение на трубопроводе. Специалисты оперативно принялись устранять аварийную ситуацию.

На поиск источника проблемы и проведение сварочных работ у них, как следует из данных портала администрации Омска, ушло около двух часов. Вместо планируемой даты включения отопления в 15.30 часов, тепло вернулось в дома омичей в 11.15.

Место повреждения трубопроводаМесто повреждения трубопровода
Место повреждения трубопроводаМесто повреждения трубопровода
Место повреждения трубопровода. Фото: Тепловая компания

Напомним, что неоднократно проблемы с электричеством в последний год возникают у омичей из ЖК «Гармония жизни». Пять 16-этажек в 2024 году несколько раз надолго оставались без света и горячей воды. Виновного, по словам жильцов, так и не удалось пока устранить.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Отопление#Горячая вода#Тепловая компания#Новости#Отключение#Повреждения
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