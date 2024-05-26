Опубликовано видео с места ДТП с участием главы района Омской области

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По словам автора кадров, на видео — автомобиль Александра Милашенко, получивший серьезные повреждения: удар пришелся на левую, водительскую сторону, уничтожив часть крыла и переднего бампера.
По словам попавшего в кадр участника событий, виноват в ДТП владелец другого автомобиля.
Напомним, о ДТП с участием главы Полтавского района стало известно в субботу вечером — сообщение с информацией о происшествии опубликовали в Telegram-канале губернатора Омской области.