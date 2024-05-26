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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

иллюстрация

Опубликовано видео с места ДТП с участием главы района Омской области

26 мая 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Появилось видео с места ДТП с участием главы Полтавского района Омской области

В одном из популярных среди омичей интернет-сообществ появилась видеозапись событий после ДТП с участием Александра Милашенко, возглавляющего Полтавский район.

По словам автора кадров, на видео — автомобиль Александра Милашенко, получивший серьезные повреждения: удар пришелся на левую, водительскую сторону, уничтожив часть крыла и переднего бампера.

По словам попавшего в кадр участника событий, виноват в ДТП владелец другого автомобиля.

Виедозапись, опубликованная в сети
Видео: Telegram-канал «Новости | Жесть Омска»

Напомним, о ДТП с участием главы Полтавского района стало известно в субботу вечером — сообщение с информацией о происшествии опубликовали в Telegram-канале губернатора Омской области.

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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Кадры#Автомобиль#Глава района#Инцидент#Виновник#Повреждения
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