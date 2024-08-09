Управляющая компания заплатит омичке 190 тысяч за испорченную деревом машину

Как выяснили в суде, управляющая компания вовремя не снесла и не кронировала опасное дерево. Теперь ей придется выплатить омичке ущерб за ремонт в размере 187 400 рублей и покрыть судебные расходы. Это решение подтвердили как Омский областной суд, так и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, в котором УК пыталась оспорить решение.