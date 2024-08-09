Управляющая компания заплатит омичке 190 тысяч за испорченную деревом машину

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В Омске суд обязал управляющую компанию «Левобережье» возместить ущерб за поврежденный автомобиль, на который упало дерево. Инцидент произошел 5 июля во дворе дома по улице Волгоградская, 30Б. На припаркованную Mazda MPV свалилось дерево, серьезно повредив автомобиль.
Как выяснили в суде, управляющая компания вовремя не снесла и не кронировала опасное дерево. Теперь ей придется выплатить омичке ущерб за ремонт в размере 187 400 рублей и покрыть судебные расходы. Это решение подтвердили как Омский областной суд, так и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, в котором УК пыталась оспорить решение.
Похожий случай произошел в Октябрьском округе этой весной. Ранним утром жильцы дома по улице Кордная подошли к своей машине и ужаснулись: на лобовом стекле красовалась толстая ветка.