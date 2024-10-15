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Переработка

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2024
Омский НПЗ оказал грантовую поддержку экологическому проекту переработки вторсырья
15 октября, 10:10
В Омске на оборонных заводах открыли больше 1300 вакансий. Рассказываем о зарплатах
16 сентября, 02:00
Михаил Сутягинский обсудил перспективы развития производства «экобензина» в России
5 сентября, 06:02
Писал рапорт — отказали. Омский полицейский отсудил 85 тысяч рублей за переработки
В Русско-Полянском районе Омской области суд принял сторону сотрудника полиции, который потребовал компенсацию за работу сверх установленной нормы служебного времени.
8 августа, 09:19
Бизнес на мусоре. В Омске за 30 млн продают цех по переработке вторсырья
2 мая, 08:34
С гостинцами. Сергей Шелест посетил омский завод по переработке шин
Подарок для предприятия «Татнефти» был увесистым — целый КамАЗ старых покрышек.
26 апреля, 09:40
Федеральный эксперт отметил рекордную глубину переработки нефти на Омском НПЗ
Этому процессу способствовала масштабная модернизация предприятия, в том числе строительство новых установок и запуск комплекса глубокой переработки нефти.
22 апреля, 11:00
Доброе дело. Куда в Омске можно сдать на переработку новогодние ели
3 января, 12:59
2023
Омичи собрали 6 тонн макулатуры к Всемирному дню без бумаги
26 октября 2023, 06:05
«Электронки» и вейпы попадут под запрет. В России ограничат места для курения
11 октября 2023, 08:01
Производство полного цикла. В Омске за 32 млн продают цех по разделке рыбы
18 сентября 2023, 12:00
Нервные срывы и бессонница. Омичи готовы работать сверхурочно ради повышения
1 августа 2023, 06:10
Омичи сдали на переработку 40 тонн отходов. Сколько можно получить за кг вторсырья
Экопункты принимают пластик, стекло, картон, бумагу, алюминиевые банки, чермет.
16 февраля 2023, 06:15
Инвестиций на 6 млрд. В Омской области построят завод по переработке мусора
В Омске минимум на 25 лет обеспечат безопасную переработку отходов и огромные инвестиции.
18 января 2023, 09:21

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