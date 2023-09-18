Производство полного цикла. В Омске за 32 млн продают цех по разделке рыбы

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Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:00
В Омске за 32 млн рублей выставили на продажу цех по переработке рыбы. Собственник предлагает купить двухэтажное здание с производственными и административными помещениями общей площадью 692 «квадрата» с земельным участком в 17,4 соток.
«Рыбный цех полного цикла. Установлено видеонаблюдение по периметру здания и на парковке. Имеется вся проектная и исполнительная документация», — говорится в объявлении.
Коммунальные платежи составляют 76 500 рублей/месяц, электричество оплачивается отдельно.
Владелец бизнеса обещает прибыль до 500 тысяч рублей в месяц. Производство продается с наработанной клиентской базой.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 100 млн продается производство по переработке зерна. У предприятия в собственности два земельных участка, необходимая техника и железнодорожный тупик.