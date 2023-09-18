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Производство полного цикла. В Омске за 32 млн продают цех по разделке рыбы

18 сентября 2023, 12:00
Фото: 1MI
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В Омске выставили на продажу рыбный цех за 32 млн рублей

К готовому бизнесу прилагается наработанная клиентская база.

В Омске за 32 млн рублей выставили на продажу цех по переработке рыбы. Собственник предлагает купить двухэтажное здание с производственными и административными помещениями общей площадью 692 «квадрата» с земельным участком в 17,4 соток.

«Рыбный цех полного цикла. Установлено видеонаблюдение по периметру здания и на парковке. Имеется вся проектная и исполнительная документация», — говорится в объявлении.

Коммунальные платежи составляют 76 500 рублей/месяц, электричество оплачивается отдельно.

Владелец бизнеса обещает прибыль до 500 тысяч рублей в месяц. Производство продается с наработанной клиентской базой.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 100 млн продается производство по переработке зерна. У предприятия в собственности два земельных участка, необходимая техника и железнодорожный тупик.

С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
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#Бизнес#Омск#Омская область#Продажа#Производство#Рыба#Переработка#Евгений Игишев#Цех
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