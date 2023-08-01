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Нервные срывы и бессонница. Омичи готовы работать сверхурочно ради повышения

1 августа 2023, 06:10
Фото: Город55
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Жители Омской области готовы работать сверхурочно, чтобы их повысили

Омичи также рассказали, как переработки сказываются на их состоянии.

Жителей Омской области спросили по поводу сверхурочной работы. Как выяснилось, почти каждый второй опрошенный (45%) перерабатывает, чтобы его повысили. Об этом говорят исследования группы «Ренессанс страхование» и центра «Зарплаты.ру».

Из числа перерабатывающих каждый пятый (20%) уверен, что благодаря дополнительным часам на работе он завершает все задачи. Некоторые (17%) говорят, что с помощью сверхурочной работы пытаются обратить на себя внимание начальника. Кто-то (8%) таким образом выражает лояльность к компании, в которой трудится.

Многие считают, что без переработок они не будут успевать выполнять задачи вовремя (52%). Для других лишние часы в офисе — способ дополнительного заработка (39%) и получения благосклонности руководства (33%).

При этом у трудоголиков часто возникают нервные срывы (53%), снижается иммунитет (23%), ухудшаются когнитивные функции (22%). Некоторые признались, что страдают из-за переработок бессонницей (21%) и терпят скачки давления (15%).

К слову, за первое полугодие 2023 года спрос у работяг к услугам невролога, сомнолога и психолога вырос почти на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По наблюдениям аналитиков, россияне стали чаще посещать психологические сессии, трансформационные игры, вебинары и медитации.

«Среди вероятных причин: интенсивный рабочий темп, сильная нагрузка на сотрудников разных компаний и эмоциональное выгорание», — предположил управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Омичи надеются решить проблемы самостоятельно, свидетельствуют данные исследования. 40% опрошенных убеждены, что нужно просто отказываться от дополнительных проектов и задач, тогда ситуация нормализуется. 34% человек полагают, что могут помочь себе правильным расставлением приоритетов. 19% местных жителей считают, что им нужно сменить место работы, а 15% задумываются о том, чтобы нанять ассистента. Меньше всего опрошенных (13%) прибегают к помощи психологов, где работают над выставлением личных границ.

Ранее Город55 писал об омичах, которые считают, что в продвижении по карьерной лестнице им поможет гардероб.

В начальники через рубашку. Омичи уверены, что их внешний вид влияет на карьеру
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Переработка#Сверхурочная работа#Офис#Работа в Омской области#Здоровье
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