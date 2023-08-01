Нервные срывы и бессонница. Омичи готовы работать сверхурочно ради повышения

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Жителей Омской области спросили по поводу сверхурочной работы. Как выяснилось, почти каждый второй опрошенный (45%) перерабатывает, чтобы его повысили. Об этом говорят исследования группы «Ренессанс страхование» и центра «Зарплаты.ру».
Из числа перерабатывающих каждый пятый (20%) уверен, что благодаря дополнительным часам на работе он завершает все задачи. Некоторые (17%) говорят, что с помощью сверхурочной работы пытаются обратить на себя внимание начальника. Кто-то (8%) таким образом выражает лояльность к компании, в которой трудится.
Многие считают, что без переработок они не будут успевать выполнять задачи вовремя (52%). Для других лишние часы в офисе — способ дополнительного заработка (39%) и получения благосклонности руководства (33%).
При этом у трудоголиков часто возникают нервные срывы (53%), снижается иммунитет (23%), ухудшаются когнитивные функции (22%). Некоторые признались, что страдают из-за переработок бессонницей (21%) и терпят скачки давления (15%).
К слову, за первое полугодие 2023 года спрос у работяг к услугам невролога, сомнолога и психолога вырос почти на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По наблюдениям аналитиков, россияне стали чаще посещать психологические сессии, трансформационные игры, вебинары и медитации.
«Среди вероятных причин: интенсивный рабочий темп, сильная нагрузка на сотрудников разных компаний и эмоциональное выгорание», — предположил управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.
Омичи надеются решить проблемы самостоятельно, свидетельствуют данные исследования. 40% опрошенных убеждены, что нужно просто отказываться от дополнительных проектов и задач, тогда ситуация нормализуется. 34% человек полагают, что могут помочь себе правильным расставлением приоритетов. 19% местных жителей считают, что им нужно сменить место работы, а 15% задумываются о том, чтобы нанять ассистента. Меньше всего опрошенных (13%) прибегают к помощи психологов, где работают над выставлением личных границ.
Ранее Город55 писал об омичах, которые считают, что в продвижении по карьерной лестнице им поможет гардероб.