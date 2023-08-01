Нервные срывы и бессонница. Омичи готовы работать сверхурочно ради повышения

Омичи надеются решить проблемы самостоятельно, свидетельствуют данные исследования. 40% опрошенных убеждены, что нужно просто отказываться от дополнительных проектов и задач, тогда ситуация нормализуется. 34% человек полагают, что могут помочь себе правильным расставлением приоритетов. 19% местных жителей считают, что им нужно сменить место работы, а 15% задумываются о том, чтобы нанять ассистента. Меньше всего опрошенных (13%) прибегают к помощи психологов, где работают над выставлением личных границ.