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С гостинцами. Сергей Шелест посетил омский завод по переработке шин

26 апреля 2024, 09:40
Фото: Владимир Казионов / Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
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Подарок для предприятия «Татнефти» был увесистым — целый КамАЗ старых покрышек.

Проблема, от которой город страдает десятилетиями, скоро может решиться — завод «Татнефти» по переработке старых покрышек работает на полную мощность, а значит вредная для природы «резина» еще послужит человеку.

Сегодня перерабатывающее предприятие посетил мэр города Омска, Сергей Шелест, — все для того, чтобы подробнее познакомиться со всеми процессами, начинающимися за складской площадкой завода. Кроме того, градоначальник нанес визит не с пустыми руками: склад завода пополнил целый КамАЗ старых покрышек.

Как оказалось, производственная цепочка не самая сложная, но очень важна для последующих процессов: на омском предприятии выпускается «чипса» — так называют «молотые» шины сотрудники завода. Легковые покрышки вместе с кордовыми жилами измельчаются специальной машиной, шины побольше «разбирают» уже сотрудники предприятия — извлекают кордовый жгут, режут, и только потом отправляют в «шинковку». Тем более, как сообщил мэр в своем Telegram-канале, предприятие работает со всеми размерами покрышек: от маленьких шин садовых тачек до массивных колес спецтехники.

Так выглядит процесс переработки шин в «чипсу»Так выглядит процесс переработки шин в «чипсу»
Так выглядит процесс переработки шин в «чипсу»Так выглядит процесс переработки шин в «чипсу»
Так выглядит процесс переработки шин в «чипсу»Так выглядит процесс переработки шин в «чипсу»
Так выглядит процесс переработки шин в «чипсу»
Фото: Владимир Казионов / Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»

Главные «чудеса» начинаются гораздо позже: полученную каучуковую крошку везут в Нижнекамск — там, в специальных лабораториях, из нее делают пиролизный конденсат. Ну, а уже из него и получается основа будущего синтетического каучука — изобутан. Стоит сказать, что переработанное вторсырье вновь пустят на производство шин — для пользы рынка и экологии.

Поучаствовать в деле сохранения экологии может любой желающий — как сообщается, у предприятия есть небольшой запас сырья, около 80 тонн, но ежедневная переработка может его очень быстро сократить (в сутки завод «перемалывает» около 25 тонн покрышек). К слову, сдать поизносившуюся резину можно по адресу Красноярский тракт, 115.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой, важной для города акции — Всероссийском субботнике 27 апреля:

Доброе дело. Сергей Шелест пригласил омичей на Всероссийский субботник 27 апреля
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#Илья Скобин#Экология#Омск#Акция#Мэр#Субботник#Новости#Сергей Шелест#Чипсы#Вторсырье#Переработка#Нижнекамск#Покрышки#Город55
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