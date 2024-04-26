С гостинцами. Сергей Шелест посетил омский завод по переработке шин

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Проблема, от которой город страдает десятилетиями, скоро может решиться — завод «Татнефти» по переработке старых покрышек работает на полную мощность, а значит вредная для природы «резина» еще послужит человеку.
Сегодня перерабатывающее предприятие посетил мэр города Омска, Сергей Шелест, — все для того, чтобы подробнее познакомиться со всеми процессами, начинающимися за складской площадкой завода. Кроме того, градоначальник нанес визит не с пустыми руками: склад завода пополнил целый КамАЗ старых покрышек.
Как оказалось, производственная цепочка не самая сложная, но очень важна для последующих процессов: на омском предприятии выпускается «чипса» — так называют «молотые» шины сотрудники завода. Легковые покрышки вместе с кордовыми жилами измельчаются специальной машиной, шины побольше «разбирают» уже сотрудники предприятия — извлекают кордовый жгут, режут, и только потом отправляют в «шинковку». Тем более, как сообщил мэр в своем Telegram-канале, предприятие работает со всеми размерами покрышек: от маленьких шин садовых тачек до массивных колес спецтехники.
Главные «чудеса» начинаются гораздо позже: полученную каучуковую крошку везут в Нижнекамск — там, в специальных лабораториях, из нее делают пиролизный конденсат. Ну, а уже из него и получается основа будущего синтетического каучука — изобутан. Стоит сказать, что переработанное вторсырье вновь пустят на производство шин — для пользы рынка и экологии.
Поучаствовать в деле сохранения экологии может любой желающий — как сообщается, у предприятия есть небольшой запас сырья, около 80 тонн, но ежедневная переработка может его очень быстро сократить (в сутки завод «перемалывает» около 25 тонн покрышек). К слову, сдать поизносившуюся резину можно по адресу Красноярский тракт, 115.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой, важной для города акции — Всероссийском субботнике 27 апреля: