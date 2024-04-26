С гостинцами. Сергей Шелест посетил омский завод по переработке шин

Как оказалось, производственная цепочка не самая сложная, но очень важна для последующих процессов: на омском предприятии выпускается «чипса» — так называют «молотые» шины сотрудники завода. Легковые покрышки вместе с кордовыми жилами измельчаются специальной машиной, шины побольше «разбирают» уже сотрудники предприятия — извлекают кордовый жгут, режут, и только потом отправляют в «шинковку». Тем более, как сообщил мэр в своем Telegram-канале, предприятие работает со всеми размерами покрышек: от маленьких шин садовых тачек до массивных колес спецтехники.