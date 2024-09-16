В Омске на оборонных заводах открыли больше 1300 вакансий. Рассказываем о зарплатах

Posted 16 сентября, 02:00
Published 16 сентября, 02:00
Modified 16 сентября, 02:00
Updated 16 сентября, 02:00
В Омске на оборонно-промышленных предприятиях по состоянию на середину сентября открыто 1354 вакансии. Такую цифру Городу55 сообщили в региональном кадровом центре. При этом на основные оборонные заводы требуются 848 человек по 412 вакансиям.
В минувшую пятницу, 13 сентября, в омском кадровом центре «Работа России» на улице Тарская, 11 прошла очередная ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса. С соискателям пообщались как представители ОПК, так и предприятий, занятых выпуском гражданской продукции. На мероприятии побывал корреспондент Города55.
Так, в Центральном конструкторском бюро автоматики сейчас открыто 140 вакансий. Всего не предприятии трудится 2900 человек. В первую очередь требуются электромонтеры, гальваники, сантехники, монтажники радиоэлектронной аппаратуры.
«У нас официальное трудоустройство, полный соцпакет. Действую социальные льготы и гарантии: санаторно-курортное лечение, поддержка молодых специалистов. Средняя заработная плата начинающих специалистов от 40 тысяч рублей. Инженерно-технические работники зарабатывают от 50 тысяч рублей. Переработки у нас оплачиваются дополнительно», — рассказала специалист отдела управления персоналом Ольга Носова.
Зарплата сорудников растет при повышении квалификации. Для кандидатов без опыта в ЦКБА предусмотрено обучение.
«Обучение длится 4 месяца. Зарплата в этот период будет составлять 35 тысяч рублей. ЦКБА занимается разработкой и выпуском радиоэлектронных устройств. Находимся на Космическом проспекте, 24 б», — добавила Ольга Носова.
Также вакансии представил «Омский каучук». Подробнее о работе на предприятии рассказала специалист по подбору персонала Наталья Будякина.
«Занимаемся производством синтетического каучука и множества другой химической продукции. Относимся к оборонно-промышленному комплексу. На данный момент у нас открыты вакансии для аппаратчиков технологических устройств, лаборантов химического анализа, электромонтеров, слесарей-ремонтников. Есть цеха, где мы рассматриваем специалистов без опыта. Готовы всему научить имеется система наставничества» — сообщила Наталья.
Зарплаты у сотрудников рабочих специальностей начинаются от 45 тысяч рублей. Также на заводе открыты вакансии маневрового диспетчера (55 600 рублей), плотника (70 000 рублей), изолировщика (от 70 000 рублей), слесаря КИПиА (от 45 000 рублей), составителя поездов (от 72 000 рублей), инженера электросвязи (61 600 рублей), электрогазосварщика (от 52 000 рублей).
«У нас имеется санаторно-курортное лечение. Предусмотрено лечебно-профилактическое питание. Работает профсоюз», — заключила Наталья Будякина.
Предприятие расположено в Нефтяниках на проспекте Губкина, 30.
Завод энергетического арматуростроения в микрорайоне Береговой занимается производством и ремонтом запорной арматуры для нефтегазовой отрасли.
«Из руководящего состава требуется начальник отдела технического контроля, начальник производственно-диспетчерского отдела. По специалистам ИТР ищем инженеров-конструкторов, инженеров-технологов на механическую обработку. Рассматриваем кандидатов без опыта, в том числе студентов, которые сейчас заканчивают вузы. Есть грамотные наставники, которые всему обучат», — сообщила руководитель отдела по работе с персоналом Галина Риль.
Среди рабочих специалистов требуются операторы станков с программным управлением, токари, сверловщики, слесари механо-сборочных работ.
«У токарей и фрезеровщиков заработная плата от 70 тысяч рублей. Оператор ЧПУ в зависимости от разряда и навыков может рассчитывать на зарплату от 100 тысяч рублей», — рассказала Галина Риль.
Всего работодателям в регионе требуется больше 20 тысяч сотрудников. Об этом ранее сообщал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Только за прошлый год в сфере ОПК были трудоустроены порядка 15 тысяч человек, свыше 5 тысяч работников прошли профессиональное обучение», — рассказал Хоценко.
В следующую пятницу, 20 сентября, в кадровом центре «Работа России» также пройдет ярмарка вакансий. На ней будут присутствовать представители «ОМКБ», «Гипротрубопровода», «Сатурна», «Ястро-Агро». Ярмарка начнется в 11:00 по адресу улица Тарская, 11.
Ранее Город55 публиковал список самых высокооплачиваемых вакансий в сентябре. Рейтинг возглавили водители категории Е и маляры по дереву. Специалистам готовы платить зарплату от 100 тысяч рублей.