Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Инвестиций на 6 млрд. В Омской области построят завод по переработке мусора

Сегодня, 09:21
Фото: Правительство Омской области
В Омске минимум на 25 лет обеспечат безопасную переработку отходов и огромные инвестиции.

Александр Бурков заключил концессионное соглашение на строительство автоматизированного завода. На заводе займутся глубокой сортировкой отходов и комплексным компостированием органических отходов. Также предусмотрен полигон, который будет отвечать всем требованиям экологического законодательства.

Сортировка даст замкнутый цикл переработки и значительно снизить негативное влияние на окружающий мир. 25 лет в регионе будет проводится безопасное захоронение отходов, которое начнется в конце 2024 года, а всю мощь наберет к 2025 году.

Новый объект концессионера ООО «ГРИНРЕСУРС»  выйдет в 5,8 миллиардов рублей. Объект перейдет в собственность Омской области сразу после ввода в эксплуатацию и поможет достичь целевых показателей по нацпроекту «Экология».

Концессионное соглашение на строительство еще двух объектов сейчас планируют заключить в Тарском и Омском районах.
Компания «ГРИНРЕСУРС» расположена в Москве и принадлежит уроженцу Нижегородской области Алексею Тулаеву. Основной его  бизнес находится  в Екатеринбурге. Он является директором ООО «Рестопарк»  и владеет ТД «Арго».

Отмети, что тезка Алексея Владимировича Тулаева в 2018 году занимал должность начальника контрактной службы местного МУП «Водоканал».

#Ксения Карагодина#Общество#Город#Строительство#Новости#Омск#Омская область#Переработка
Подпишитесь
«Послегубинская зачистка». В Омске грядет серия громких отставок в строительной сфере
Сегодня, 02:30
Дмитрий Махиня в ближайшее время станет вице-мэром Омска
Вчера, 06:53
Экс-глава омской полиции Быков: «Надо мной и моей семьей издеваются уже 21 месяц»
Сегодня, 04:24
Бесплатно — за город. Верующим омичам на Крещение будет доступна одна платная купель
Вчера, 08:15
В Омске подскочили цены на водку. Рассказываем, почему и на сколько
Вчера, 09:04