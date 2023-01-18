Инвестиций на 6 млрд. В Омской области построят завод по переработке мусора

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:44
Александр Бурков заключил концессионное соглашение на строительство автоматизированного завода. На заводе займутся глубокой сортировкой отходов и комплексным компостированием органических отходов. Также предусмотрен полигон, который будет отвечать всем требованиям экологического законодательства.
Сортировка даст замкнутый цикл переработки и значительно снизить негативное влияние на окружающий мир. 25 лет в регионе будет проводится безопасное захоронение отходов, которое начнется в конце 2024 года, а всю мощь наберет к 2025 году.
Новый объект концессионера ООО «ГРИНРЕСУРС» выйдет в 5,8 миллиардов рублей. Объект перейдет в собственность Омской области сразу после ввода в эксплуатацию и поможет достичь целевых показателей по нацпроекту «Экология».
Концессионное соглашение на строительство еще двух объектов сейчас планируют заключить в Тарском и Омском районах.
Компания «ГРИНРЕСУРС» расположена в Москве и принадлежит уроженцу Нижегородской области Алексею Тулаеву. Основной его бизнес находится в Екатеринбурге. Он является директором ООО «Рестопарк» и владеет ТД «Арго».
Отмети, что тезка Алексея Владимировича Тулаева в 2018 году занимал должность начальника контрактной службы местного МУП «Водоканал».