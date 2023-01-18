Инвестиций на 6 млрд. В Омской области построят завод по переработке мусора

Концессионное соглашение на строительство еще двух объектов сейчас планируют заключить в Тарском и Омском районах.

Компания «ГРИНРЕСУРС» расположена в Москве и принадлежит уроженцу Нижегородской области Алексею Тулаеву. Основной его бизнес находится в Екатеринбурге. Он является директором ООО «Рестопарк» и владеет ТД «Арго».