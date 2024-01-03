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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

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Доброе дело. Куда в Омске можно сдать на переработку новогодние ели

3 января 2024, 12:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

С 9 января в Омске начнут принимать на переработку новогодние ели

Жителей города попросили не выбрасывать деревья в мусорные контейнеры.

Традиционно омичам напомнили, куда можно сдать новогодние ели по завершению праздников. В официальном сообществе ТРЦ «Мега» сегодня появилось сообщение об экологической акции: деревья принимают на переработку. Их измельчат в щепу, которую затем увезут в Большереченский зоопарк и питомник «Кедротека». В последнем ее будут использовать для выращивания саженцев.

Пункты приема новогодних елей на переработку откроются 9 января и будут работать до 22 января. В Омске деревья можно привести на открытую парковку у «Меги» (ориентир столб 3Ф, напротив входа №1) или по 10 следующим адресам:

  • Проспект Комарова, 21, к.2;
  • Бульвар Кузьмина, 27;
  • Улица Крупской, 13а;
  • Улица Конева, 8;
  • Улица Степанца, 2/1;
  • Бульвар Архитекторов, 4;
  • Улица Взлетная, 9а;
  • Улица Взлетная, 15;
  • Улица 70 лет Октября, 18/2;
  • Бульвар Архитекторов, 3/8.

Пока пункты приема собираются открыть только на Левобережье. В «Меге» придумали, как поощрить тех, кто соберет больше всего елок для переработки.

«Двор, который соберет больше всего елок, получит от МЕГИ малые архитектурные формы (скамейки, урны, песочница на выбор) из переработанного пластика. А проект „Кедротека“ высадит саженцы деревьев во дворах, где будет наибольшее количество сданных деревьев», — говорится в официальном сообществе.

Добавим, что после 31 октября в разных районах города остались брошенные елочные базары с нераскупленными деревьями. Один из омичей в сообществе «Меги» предложил авторам акции проехаться по таким базарам и собрать деревья.

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#Общество#Омск#Елочный базар#Новости#Переработка#Юлия Истомина#МЕГА Омск#Елки
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