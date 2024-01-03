Доброе дело. Куда в Омске можно сдать на переработку новогодние ели

Традиционно омичам напомнили, куда можно сдать новогодние ели по завершению праздников. В официальном сообществе ТРЦ «Мега» сегодня появилось сообщение об экологической акции: деревья принимают на переработку. Их измельчат в щепу, которую затем увезут в Большереченский зоопарк и питомник «Кедротека». В последнем ее будут использовать для выращивания саженцев.