Доброе дело. Куда в Омске можно сдать на переработку новогодние ели

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Традиционно омичам напомнили, куда можно сдать новогодние ели по завершению праздников. В официальном сообществе ТРЦ «Мега» сегодня появилось сообщение об экологической акции: деревья принимают на переработку. Их измельчат в щепу, которую затем увезут в Большереченский зоопарк и питомник «Кедротека». В последнем ее будут использовать для выращивания саженцев.
Пункты приема новогодних елей на переработку откроются 9 января и будут работать до 22 января. В Омске деревья можно привести на открытую парковку у «Меги» (ориентир столб 3Ф, напротив входа №1) или по 10 следующим адресам:
Пока пункты приема собираются открыть только на Левобережье. В «Меге» придумали, как поощрить тех, кто соберет больше всего елок для переработки.
«Двор, который соберет больше всего елок, получит от МЕГИ малые архитектурные формы (скамейки, урны, песочница на выбор) из переработанного пластика. А проект „Кедротека“ высадит саженцы деревьев во дворах, где будет наибольшее количество сданных деревьев», — говорится в официальном сообществе.
Добавим, что после 31 октября в разных районах города остались брошенные елочные базары с нераскупленными деревьями. Один из омичей в сообществе «Меги» предложил авторам акции проехаться по таким базарам и собрать деревья.