Федеральный эксперт отметил рекордную глубину переработки нефти на Омском НПЗ

Первый этап модернизации включал в себя строительство новых установок, после чего ОНПЗ одним из первых в России стал выпускать топливо максимального пятого экологического класса. На втором этапе предприятие запустило флагманский проект — комплекс глубокой переработки нефти, благодаря чему вырос выпуск светлых продуктов из прежнего объема сырья, а глубина переработки достигла самого высокого показателя в мире.