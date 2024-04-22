Федеральный эксперт отметил рекордную глубину переработки нефти на Омском НПЗ

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В России в 2011 году стартовала государственная программа по модернизации НПЗ. В 1990-е и 2000-е годы процесс технического перевооружения шел лишь точечно, и только в 2010-х он принял системный характер. Обзор модернизации российских НПЗ сделал замгендиректора Института национальной энергетики и главный редактор информационного центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов.
После масштабной модернизации средний показатель глубины переработки отечественных предприятий вырос до 85%, а на Омском НПЗ он достиг максимума.
«Некоторые наши заводы значительно превысили эти показатели и уже демонстрируют глубину переработки почти 100%. Это один из наших крупнейших заводов — Омский. Есть заводы, у которых средние показатели ниже, но общая тенденция — к увеличению», — отметил Александр Фролов.
Омский НПЗ смог добиться таких показателей благодаря проведению масштабной модернизации.
«Омский НПЗ завершил масштабную модернизацию производства. За счет реализации самых современных технологических решений мы увеличили глубину переработки нефти практически до 100%. В результате ОНПЗ обеспечил рост выпуска высококачественной продукции — дизельного топлива, бензина и авиационного керосина», — подчеркнул гендиректор ОНПЗ Олег Белявский.
Первый этап модернизации включал в себя строительство новых установок, после чего ОНПЗ одним из первых в России стал выпускать топливо максимального пятого экологического класса. На втором этапе предприятие запустило флагманский проект — комплекс глубокой переработки нефти, благодаря чему вырос выпуск светлых продуктов из прежнего объема сырья, а глубина переработки достигла самого высокого показателя в мире.