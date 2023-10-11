«Электронки» и вейпы попадут под запрет. В России ограничат места для курения

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
В МЧС планируют ограничить места для курения вейпов и электронных сигарет. Соответствующий проект правил противопожарного режима опубликован на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов. Его обсуждение продлится до 7 ноября.
Курить запретят на территории складов и баз, сенокосных угодий, медицинских и образовательных учреждений, транспорта, торговли, местах переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей газов.
Курить вейпы и «электронки» можно будет только в местах, помеченных знаком «Место для курения».
Если проект пройдет все необходимые процедуры, то запрет может вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Напомним, что весной Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.