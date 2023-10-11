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«Электронки» и вейпы попадут под запрет. В России ограничат места для курения

11 октября 2023, 08:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В МЧС предложили ограничить места курения электронных сигарет и вейпов

Ограничения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

В МЧС планируют ограничить места для курения вейпов и электронных сигарет. Соответствующий проект правил противопожарного режима опубликован на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов. Его обсуждение продлится до 7 ноября.

Курить запретят на территории складов и баз, сенокосных угодий, медицинских и образовательных учреждений, транспорта, торговли, местах переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей газов.

Курить вейпы и «электронки» можно будет только в местах, помеченных знаком «Место для курения».

Если проект пройдет все необходимые процедуры, то запрет может вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Напомним, что весной Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Больше не парим. Несовершеннолетним запретили продавать вейпы
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#Общество#Транспорт#Россия#Газ#МЧС#Торговля#Курение#Ограничения#Запрет#Переработка#Евгений Игишев#Противопожарный режим
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