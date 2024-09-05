Михаил Сутягинский обсудил перспективы развития производства «экобензина» в России

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Участники дискуссии сошлись во мнении, что сейчас в России и мире активно обсуждается трансформация производственной парадигмы — как и технологические инновации, значимые для этого процесса. Глобальной целью таких преобразований является благополучие людей и устойчивое развитие, а одним из направлений трансформации промышленности является создание и использование биотехнологий, лежащих в основе развития биоэкономики.
И, как отмечает Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров Группы компаний «Титан», сейчас биотехнологии представляют собой одну из самых динамично развивающихся и инвестиционно-привлекательных отраслей экономики. Биоэкономика создает широкие перспективы для глубокой переработки в сельском хозяйстве и других отраслях деятельности. Особенное внимание Михаил Сутягяниский уделил теме переработки зерновых культур в биоэтанол, что в дальнейшем может стать базой для производства биотоплива.
«В целом, применение топливного биоэтанола будет способствовать развитию сельского хозяйства и глубокой переработки зерна, внесет существенный вклад в развитие производства низкоуглеродных топлив и улучшения экологии крупных городов. На сегодняшний день биоэтанол рассматривается в системе налогообложения РФ не как компонент моторного топлива, а как спиртосодержащий продукт, облагаемый высоким акцизом. Это делает производство этого вида топлива на внутреннем рынке не рентабельным. Отмена акциза на биоэтанол — первый шаг, необходимый для развития производства топливного биоэтанола в России. Следующим этапом государственной поддержки может стать стимулирование производства бензина с улучшенными характеристиками», — рассказал Председатель Совета директоров ГК «Титан».
Как отмечалось в выступлении первого лица ГК «Титан», сейчас в России отсутствует производство биоэтанола в промышленных масштабах, хотя сырье имеется — производить это соединение можно из низкосортной пшеницы или кукурузы. Остальное же сырье может применяться при производстве пищевого крахмала, глютена, высокопротеиновых кормовых добавок и другой востребованной на рынке продукции, в том числе и малотоннажной химии.
Кроме того, ГК «Титан» уже разработала проект по строительству установки для выпуска ЭТБЭ — этил-трет-бутилового эфира, — ее мощность оценивается в 400 тыс тонн. Подобное сооружение позволит выпускать порядка 8-13 млн тонн «экобензина», что в свою очередь позволит экономить до 500 млн тонн природного газа и 1,5 млн тонн нефти. Примечательно, что для достижения подобных показателей понадобится 180 тыс тонн этанола — для его получения понадобится немногим больше 700 тыс тонн пшеницы.