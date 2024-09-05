Михаил Сутягинский обсудил перспективы развития производства «экобензина» в России

Как отмечалось в выступлении первого лица ГК «Титан», сейчас в России отсутствует производство биоэтанола в промышленных масштабах, хотя сырье имеется — производить это соединение можно из низкосортной пшеницы или кукурузы. Остальное же сырье может применяться при производстве пищевого крахмала, глютена, высокопротеиновых кормовых добавок и другой востребованной на рынке продукции, в том числе и малотоннажной химии.