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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Омичи сдали на переработку 40 тонн отходов. Сколько можно получить за кг вторсырья

16 февраля 2023, 06:15
Фото: Пресс-центр администрации города Омска

Жители Октябрьского округа Омска сдали на переработку 40,5 тонн полезных отходов

Экопункты принимают пластик, стекло, картон, бумагу, алюминиевые банки, чермет.

С сентября 2022 года омичи в Октябрьском округе сдали на переработку 40,5 тонн полезных отходов, в том числе 17 тонн картона, 15,6 тонн бумаги, 4,4 тонны стекла, 340 кг алюминиевых банок, 1,3 тонны пленки и 2 тонны пластиковых бутылок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Экопункт» появился на территории Октябрьского округа осенью прошлого года. На сегодняшний день в городе их 5. Вторсырье можно сдать по адресам:

• Лизы Чайкиной, 1 (остановка общественного транспорта)
• Пр. Комарова, 31Б (Мини-рынок)
• Остановка общественного транспорта «9-ая Линия»
• Пр. Мира, 30/1 (Консум-центр)
• 6-я Станционная, 2/5 (АТ Маркет/Лента)

Цена за 1 кг вторсырья в экопунктах регионального оператора:

Картон – 9 рублей за кг;
Макулатура – 12 рублей за кг;
ПЭТ-бутылка – 19 рублей за кг;
ПНД (флаконы, канистра) – 30 рублей за кг;
Пленка (стрейч, прозрачная) – 25 рублей за кг;
Алюминиевая банка – 60 рублей за кг;
Жестяная банка – 12 рублей за кг.

Экопункты работают пять дней в неделю со вторника по субботу с 9.00 до 18.00. Воскресенье и понедельник — выходные дни.

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#Евгений Игишев#Вторсырье#Переработка#Магнит#Экопункт#Экология#Экология55#Город#Омск
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