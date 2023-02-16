Омичи сдали на переработку 40 тонн отходов. Сколько можно получить за кг вторсырья

С сентября 2022 года омичи в Октябрьском округе сдали на переработку 40,5 тонн полезных отходов, в том числе 17 тонн картона, 15,6 тонн бумаги, 4,4 тонны стекла, 340 кг алюминиевых банок, 1,3 тонны пленки и 2 тонны пластиковых бутылок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.