Писал рапорт — отказали. Омский полицейский отсудил 85 тысяч рублей за переработки

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Мужчина проработал в полиции с декабря 2021 года, а в 2023 году отработал 41 день сверх нормы, но компенсацию ему не выплатили. Сельчанин даже составил по этому поводу рапорт, но ему все равно отказали.
Представители ОМВД с иском не согласились, утверждая, что рапорт о компенсации за 2023 год от полицейского не поступал. Однако суд установил, что переработка имела место и рапорт был подан.
В итоге суд обязал ОМВД выплатить бывшему сотруднику 85 392 рубля компенсации, а также проценты за задержку выплаты, расходы на юридическую помощь и почтовые расходы. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в прокуратуру обратился житель Омска, которому полагалась квартира по инвалидности. Однако в администрации тянули с этим судебным решением. Теперь от нее требуется предоставить омичу жилое помещение вне очереди.