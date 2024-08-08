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Писал рапорт — отказали. Омский полицейский отсудил 85 тысяч рублей за переработки

8 августа 2024, 09:19
Фото: gorod55.ru
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Омский полицейский за переработки отсудил у начальства 85 тысяч рублей

В Русско-Полянском районе Омской области суд принял сторону сотрудника полиции, который потребовал компенсацию за работу сверх установленной нормы служебного времени.

Мужчина проработал в полиции с декабря 2021 года, а в 2023 году отработал 41 день сверх нормы, но компенсацию ему не выплатили. Сельчанин даже составил по этому поводу рапорт, но ему все равно отказали.

Представители ОМВД с иском не согласились, утверждая, что рапорт о компенсации за 2023 год от полицейского не поступал. Однако суд установил, что переработка имела место и рапорт был подан.

В итоге суд обязал ОМВД выплатить бывшему сотруднику 85 392 рубля компенсации, а также проценты за задержку выплаты, расходы на юридическую помощь и почтовые расходы. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что в прокуратуру обратился житель Омска, которому полагалась квартира по инвалидности. Однако в администрации тянули с этим судебным решением. Теперь от нее требуется предоставить омичу жилое помещение вне очереди.

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#Общество#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Суд#Компенсация#Новости#Русско-Полянский район#Переработка
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