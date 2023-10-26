Омичи собрали 6 тонн макулатуры к Всемирному дню без бумаги

В акции поучаствовали больше двух тысяч жителей Омской области. Бумагу в пункты приема приносили волонтеры и местные жители, значительную часть сырья удалось собрать благодаря учебным заведениям. Школы и вузы включились в экологический проект с первого дня его работы.