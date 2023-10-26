Омичи собрали 6 тонн макулатуры к Всемирному дню без бумаги

Posted Вчера, 06:05
Published Вчера, 06:05
Modified Вчера, 06:07
Updated Вчера, 06:07
Сегодня, 26 октября, отмечается Всемирный день без бумаги. Омичи приняли участие в акции «БумБатл», которая проходит под эгидой движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология», и собрали 6 тонн макулатуры.
В акции поучаствовали больше двух тысяч жителей Омской области. Бумагу в пункты приема приносили волонтеры и местные жители, значительную часть сырья удалось собрать благодаря учебным заведениям. Школы и вузы включились в экологический проект с первого дня его работы.
Акция направлена на охрану окружающего мира и разумное расходование ресурсов. За небольшой срок она принесла высокие результаты, что показывает важность проведения подобных мероприятий и повышение культуры обращения с отходами.
«Ответственное отношение к природным ресурсам сейчас повсеместно развивается, и отрадно, что активную работу в этом направлении демонстрируют органы исполнительной власти Омский области, в частности, наше министерство. Вот уже более года мы практически не используем бумагу в работе, перейдя на электронный документооборот. Также хотел бы поблагодарить омичей, уже сдавших макулатуру в рамках акции „БумБатл“, и призвать принять участие тех, кто еще этого не сделал. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов!» — рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков.
Акция продлится до 15 ноября, принять участие может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, указать организацию или самостоятельное участие, выбрать ближайший пункт приема, отнести бумагу туда и загрузить отчет в личный кабинет.
В конце акции определят лидеров по сбору макулатуры.
Об участии в акции желающие могут рассказать в социальных сетях, сопроводив посты хештегами #БумБатл #НацпроектЭкология и #Экосистема. Посетители сайта бумбатл.рф выберут лучшие из постов. Авторы сотни лучших публикаций получат приятные подарки.