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Новогоднее оформление

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2024
Отмена новогоднего салюта, необычные имена и «смертельное» ограбление. Омск сегодня
21 ноября, 14:03
Мощный снегопад, новогодние украшения и полумиллионные зарплаты. Омск сегодня
6 ноября, 15:11
Продолжение сказочного праздника. Куда можно сходить на новогодних каникулах в Омске
1 января, 10:04
2023
Сказочный лес. Стало известно, когда в Омске откроется резиденция Деда Мороза
13 декабря 2023, 08:37
Украшают Омск из года в год. На новогоднем оформлении города сэкономят 870 тысяч
30 ноября 2023, 06:55
Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году
29 ноября 2023, 06:00
Сказки и чудеса. Какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске в этом году
23 ноября 2023, 11:37
К Новому году готовы. На полках омских магазинов появились елки, снеговики и гирлянды
18 октября 2023, 11:42

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