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иллюстрация

Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году

29 ноября 2023, 06:00
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году и Рождеству

Ближе к концу декабря центральные магистрали будут полностью украшены.

В Омске утвердили концепцию праздничного оформления города к новогодним и рождественским праздникам. В третьей декаде декабря центральные улицы должны быть полностью украшены.

В праздничном логотипе наступающего 2024 года — дом с часами, которые указывают на 12 часов, и надпись «Новогодний Омск». Главным объектом всех изображений стала большая снежинка. На ее фоне можно увидеть и инвентарь для зимних развлечений, и мотивы домашних встреч с родными и близкими.

К Новому году дизайнеры также придумали внести в изображения QR-код с надписью «Вы приглашены!». С помощью смартфона омичи и гости города будут переходить в онлайн-карту всех новогодних мероприятий.

Фото: пресс-центр администрации Омска

Баннерные панно и флаги появятся в следующих местах:

  • улица Транссибирская;
  • улица 60 лет Победы;
  • окружная Кировская стела;
  • улица Конева;
  • мост им. 60 лет ВЛКСМ;
  • Комсомольский мост;
  • улица Гагарина;
  • улица Масленникова;
  • Иртышская набережная;
  • Соборная площадь;
  • улица Ленина;
  • улица Конева;
  • Омская крепость;
  • сквер им. Дзержинского;
  • пересечение улиц Конева и 70 лет Октября;
  • Кировская развязка.
Фото: пресс-центр администрации Омска

К Новому году оформят также в единой концепции пассажирский транспорт. В ряде автобусов, троллейбусов и трамваев появятся праздничные светодиоды.

Праздник близко. Омск начали украшать к Новому году
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#Общество#Город#Омск#Праздники#Омская область#Новогоднее оформление#Новости#Украшения#Алина Ясинская#Новый год 2024
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