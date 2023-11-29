Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году

В праздничном логотипе наступающего 2024 года — дом с часами, которые указывают на 12 часов, и надпись «Новогодний Омск». Главным объектом всех изображений стала большая снежинка. На ее фоне можно увидеть и инвентарь для зимних развлечений, и мотивы домашних встреч с родными и близкими.