Снежинки и QR-коды. В Омске утвердили концепцию оформления города к Новому году

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Published Сегодня, 06:00
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В Омске утвердили концепцию праздничного оформления города к новогодним и рождественским праздникам. В третьей декаде декабря центральные улицы должны быть полностью украшены.
В праздничном логотипе наступающего 2024 года — дом с часами, которые указывают на 12 часов, и надпись «Новогодний Омск». Главным объектом всех изображений стала большая снежинка. На ее фоне можно увидеть и инвентарь для зимних развлечений, и мотивы домашних встреч с родными и близкими.
К Новому году дизайнеры также придумали внести в изображения QR-код с надписью «Вы приглашены!». С помощью смартфона омичи и гости города будут переходить в онлайн-карту всех новогодних мероприятий.
Баннерные панно и флаги появятся в следующих местах:
К Новому году оформят также в единой концепции пассажирский транспорт. В ряде автобусов, троллейбусов и трамваев появятся праздничные светодиоды.