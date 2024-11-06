Мощный снегопад, новогодние украшения и полумиллионные зарплаты. Омск сегодня

Posted 6 ноября, 15:11
Published 6 ноября, 15:11
Modified 6 ноября, 15:15
Updated 6 ноября, 15:15
Новость №1. Сильный ветер снес крышу торгового центра в Омске
Сегодня на Омск внезапно обрушился снегопад, со второй половины дня город утопал в снегу, из-за этого на дорогах образовывались километровые пробки. Кроме того, сильный ветер снес крышу со здания торгового центра на Енисейской, 1, пострадали припаркованные машины.
Новость №2. К Новому году обещают украсить городские фонтаны и деревья в центре Омска
Стало известно, что в ближайшее время у еще одного городского фонтана появится новогодняя подсветка. Световое оборудование к 15 ноября установят на фонтан у Театральной площади. Чуть позже праздничной иллюминацией обзаведутся также фонтаны в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, Первомайском и на бульваре Победы.
Новость №3. Омичам озвучили вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц
Аналитики Зарплаты.ру представили омичам топ высокооплачиваемых вакансий ноября. От полумиллиона готовы платить стоматологу-имплантологу-ортопеду. Правда, для этого придется переехать в Салехард, где работодатель не только предоставит жилье, но и оплатит проезд.