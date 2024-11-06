Мощный снегопад, новогодние украшения и полумиллионные зарплаты. Омск сегодня

Стало известно, что в ближайшее время у еще одного городского фонтана появится новогодняя подсветка. Световое оборудование к 15 ноября установят на фонтан у Театральной площади. Чуть позже праздничной иллюминацией обзаведутся также фонтаны в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, Первомайском и на бульваре Победы.