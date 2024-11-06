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Posted 6 ноября, 15:11

Published 6 ноября, 15:11

Modified 6 ноября, 15:15

Updated 6 ноября, 15:15

Иллюстрация

Мощный снегопад, новогодние украшения и полумиллионные зарплаты. Омск сегодня

6 ноября 2024, 15:11
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Сильный ветер снес крышу торгового центра в Омске

Сегодня на Омск внезапно обрушился снегопад, со второй половины дня город утопал в снегу, из-за этого на дорогах образовывались километровые пробки. Кроме того, сильный ветер снес крышу со здания торгового центра на Енисейской, 1, пострадали припаркованные машины.

Крышесносная погода внезапно обрушилась на Омск: рассказываем о последствиях
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Новость №2. К Новому году обещают украсить городские фонтаны и деревья в центре Омска

Стало известно, что в ближайшее время у еще одного городского фонтана появится новогодняя подсветка. Световое оборудование к 15 ноября установят на фонтан у Театральной площади. Чуть позже праздничной иллюминацией обзаведутся также фонтаны в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, Первомайском и на бульваре Победы.

Фонтаны с иллюминацией и светодиодные деревья: как Омск украсят к Новому году
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Новость №3. Омичам озвучили вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц

Аналитики Зарплаты.ру представили омичам топ высокооплачиваемых вакансий ноября. От полумиллиона готовы платить стоматологу-имплантологу-ортопеду. Правда, для этого придется переехать в Салехард, где работодатель не только предоставит жилье, но и оплатит проезд.

Стоматолог, программист и педиатр: кому еще в Омске готовы платить до полумиллиона
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