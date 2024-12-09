Караоке и новая елка: Омская крепость активно готовится к зимним праздникам

В центре площади в скором времени будет готова новогодняя горка, для которой мастера по льду уже залили основу и приступили к ее формированию. Горка, высотой более 25 метров, станет центральным элементом праздников. Она будет иметь необычный дизайн, напоминающий очертания первой Омской крепости. Для того чтобы сделать горку еще более привлекательной, на ней будут установлены фотозоны, а также продумана оригинальная подсветка, чтобы каждый мог сделать уникальные зимние снимки.