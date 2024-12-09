Караоке и новая елка: Омская крепость активно готовится к зимним праздникам

Posted 9 декабря, 06:36
Published 9 декабря, 06:36
Modified 9 декабря, 06:39
Updated 9 декабря, 06:39
В новогоднюю ночь на территории Омской крепости состоится массовое караоке, которое начнется в 00:30. Об этом сообщила вице-мэр города Инна Елецкая, отметив, что праздничные мероприятия в этом году обещают быть особенно яркими.
В числе новинок — новая главная елка города, приобретенная по решению мэра Сергея Шелеста. Омичи смогут увидеть ее 27 декабря, в этот же день в 16.30 состоится официальное открытие новогодней локации. Примечательно, что новогоднее оформление крепости начнет работать уже с 12 декабря, чтобы гости успели насладиться атмосферой праздника.
В этом году городские власти активно готовят Омскую крепость к зимним праздникам. Парки и площади украшают световыми конструкциями в виде цифр и букв, создавая тем самым атмосферу настоящего зимнего волшебства.
В центре площади в скором времени будет готова новогодняя горка, для которой мастера по льду уже залили основу и приступили к ее формированию. Горка, высотой более 25 метров, станет центральным элементом праздников. Она будет иметь необычный дизайн, напоминающий очертания первой Омской крепости. Для того чтобы сделать горку еще более привлекательной, на ней будут установлены фотозоны, а также продумана оригинальная подсветка, чтобы каждый мог сделать уникальные зимние снимки.