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Posted 21 ноября, 14:03

Published 21 ноября, 14:03

Modified 21 ноября, 14:03

Updated 21 ноября, 14:03

Иллюстрация

Отмена новогоднего салюта, необычные имена и «смертельное» ограбление. Омск сегодня

21 ноября 2024, 14:03
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске отказались от идеи запускать новогодний салют

В Омской области, как и в некоторых других регионах России, решили не запускать новогодний салют в праздничную ночь. Это подтверждается тем, что на сайте госзакупок отсутствуют аукционы на организацию фейерверков. Причина этому, как и годом ранее, в проведении спецоперации.

Нового года не будет? В Омске отменили новогодний салют
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Новость №2. В ЗАГСе раскрыли самые редкие имена для детей

В ЗАГСе назвали самые редкие имена, которые омичи выбирают для своих детей. Одним из наиболее необычных имен для мальчиков стало имя Арафат. Считается, что оно арабского происхождения и трактуется как «мне дана забота о других». Креативность родители проявляют и при выборе имен для девочек, недавно в Омской области появились Лина, Ай-Лана, Ясна, Ада и Делия.

В Омской области родился мальчик с уникальным и звучным именем
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Новость №3. Перед судом предстал омич, обвиняемый в убийстве и разбое

В Омске начался суд над омичом, который в нетрезвом виде пробрался в квартиру пожилой соседки, убил ее и хотел ограбить. Но план подвел его: находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, он лег спать прямо в ее квартире. Там мужчину и нашли правоохранители. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

В Омске начались суды над омичом, который убил соседку и остался ночевать в ее доме
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