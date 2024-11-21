Отмена новогоднего салюта, необычные имена и «смертельное» ограбление. Омск сегодня

В ЗАГСе назвали самые редкие имена, которые омичи выбирают для своих детей. Одним из наиболее необычных имен для мальчиков стало имя Арафат. Считается, что оно арабского происхождения и трактуется как «мне дана забота о других». Креативность родители проявляют и при выборе имен для девочек, недавно в Омской области появились Лина, Ай-Лана, Ясна, Ада и Делия.