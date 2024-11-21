Отмена новогоднего салюта, необычные имена и «смертельное» ограбление. Омск сегодня

Posted 21 ноября, 14:03
Published 21 ноября, 14:03
Modified 21 ноября, 14:03
Updated 21 ноября, 14:03
Новость №1. В Омске отказались от идеи запускать новогодний салют
В Омской области, как и в некоторых других регионах России, решили не запускать новогодний салют в праздничную ночь. Это подтверждается тем, что на сайте госзакупок отсутствуют аукционы на организацию фейерверков. Причина этому, как и годом ранее, в проведении спецоперации.
Новость №2. В ЗАГСе раскрыли самые редкие имена для детей
В ЗАГСе назвали самые редкие имена, которые омичи выбирают для своих детей. Одним из наиболее необычных имен для мальчиков стало имя Арафат. Считается, что оно арабского происхождения и трактуется как «мне дана забота о других». Креативность родители проявляют и при выборе имен для девочек, недавно в Омской области появились Лина, Ай-Лана, Ясна, Ада и Делия.
Новость №3. Перед судом предстал омич, обвиняемый в убийстве и разбое
В Омске начался суд над омичом, который в нетрезвом виде пробрался в квартиру пожилой соседки, убил ее и хотел ограбить. Но план подвел его: находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, он лег спать прямо в ее квартире. Там мужчину и нашли правоохранители. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.