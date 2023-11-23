Сказки и чудеса. Какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске в этом году

Волшебную новогоднюю программу подготовил омский литературный музей. Мероприятие состоится 23 декабря в 17.00 и будет интересно не только детям, но и их родителям. Гости музея узнают много нового о новогодних традициях и обычаях, а также поучаствуют в святочных гаданиях. Кроме того, посетители смогут увидеть старинные елочные игрушки, украшения и открытки.