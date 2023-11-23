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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:40

Стало известно, какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске

Сказки и чудеса. Какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске в этом году

23 ноября 2023, 11:37
Фото: 1MI

Стало известно, какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске

Многие учреждения культуры уже подготовили программу на зимние праздники.

Мероприятия для детей пройдут в театрах, музеях, домах творчества и других местах. На некоторые можно попасть бесплатно, за что-то придется заплатить, цены на билеты начинаются от 100 рублей и доходят до 800.

Праздничная программа «Те звёзды в небе не погасли…»

Волшебную новогоднюю программу подготовил омский литературный музей. Мероприятие состоится 23 декабря в 17.00 и будет интересно не только детям, но и их родителям. Гости музея узнают много нового о новогодних традициях и обычаях, а также поучаствуют в святочных гаданиях. Кроме того, посетители смогут увидеть старинные елочные игрушки, украшения и открытки.

  • Стоимость билета — 200 рублей. Возможна оплата Пушкинской картой. Записаться на мероприятие можно по телефонам: 24-29-65, 8-900-670-14-28.

Музыкально-интерактивное представление «Новогоднее чудо»

Представление будет проходить в Омском доме дружбы с 22 по 29 декабря. Юные зрители смогут погрузиться в сказочную историю о приключениях Снегурочки и проказника Узелка, который вовлечет ее в мир Интернета. Из-за этого Снегурочка забывает о празднике. Чтобы исправить ситуацию и не допустить срыва новогоднего чуда, Дедушка Мороз со своими помощниками отправляют Снегурочку в снежную сказку.

  • Билет на представление бесплатный. Чтобы принять участие в волшебной истории, нужно записаться по телефону +7 906 993 74 70.

«Бал Снежной королевы»

В преддверии главного зимнего праздника, в Омской филармонии уже подготовили программу новогодних мероприятий для взрослых и детей разного возраста. Бал для юных омичей будет проходить в Концертном зале с 23 декабря по 4 января. За 20 минут до начала представления гости смогут поучаствовать в играх и хороводе вокруг елки в фойе Органного зала.

Затем сказочные герои — свита Деда Мороза и Снегурочки, разбойники и тролли — проводят зрителей в зал. Маленькие гости послушают знаменитую историю под волшебные звуки органа и фортепиано. Прозвучат классические произведения великих музыкантов. Красочное световое оформление передаст чарующую и таинственную атмосферу Нового года. После представления Дед Мороз раздаст подарки.

  • Стоимость билетов и из наличие можно узнать по телефону: +7 (3812) 200-158. Известно, что в стоимость входит один сладкий подарок.

Рождественская история «Щелкунчик»

Представление пройдет во Дворце им. А. М. Малунцева 31 декабря, 2, 3 и 4 января в 11.00. Гости смогут почувствовать себя частью волшебной, всем известной сказки. Организаторы уверяют, постановочная группа сможет удивить не только детей, но и каждого взрослого в зале. Продолжительность спектакля: 1 час 10 минут без антракта.

  • Стоимость билета — 400-600 рублей, можно приобрести по Пушкинской карте. Контакты: касса театра 31-70-89.
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