Сегодня в Омске: новогодние игрушки, подорожание проезда и повышение МРОТ

До Нового года остается все меньше времени. Некоторые уже успели нарядить елки дома и в офисе, а кто-то только собирается это сделать. В магазинах сейчас привычный предпраздничный ажиотаж. На витринах магазинов представлены тысячи новогодних игрушек, какие-то — удачные, какие-то — совсем нет. О всем многообразии украшений рассказал корреспондент Города55.