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Posted 19 декабря, 14:30

Published 19 декабря, 14:30

Modified 19 декабря, 14:34

Updated 19 декабря, 14:34

Иллюстрация

Сегодня в Омске: новогодние игрушки, подорожание проезда и повышение МРОТ

19 декабря 2024, 14:30
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На омских прилавках появились пугающие, но милые новогодние игрушки

До Нового года остается все меньше времени. Некоторые уже успели нарядить елки дома и в офисе, а кто-то только собирается это сделать. В магазинах сейчас привычный предпраздничный ажиотаж. На витринах магазинов представлены тысячи новогодних игрушек, какие-то — удачные, какие-то — совсем нет. О всем многообразии украшений рассказал корреспондент Города55.

Пугающие, страшненькие, но милые. Какие новогодние игрушки продают в омских магазинах
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Новость №2. Омские перевозчики анонсировали значительное изменение цен на десятках маршрутов

Совет СРО «Омские перевозчики» принял решение об увеличении стоимости проезда в маршрутных автобусах, работающих по нерегулируемым тарифам. Уже с 20 декабря цены на проезд повысятся на 20 маршрутах и составят: при безналичном расчете для граждан — 45 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 40 рублей, за наличный расчет — 45 рублей для всех категорий.

С 25 декабря в Омске поднимется стоимость проезда на автобусах маршрута № 47Н
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Новость №3. Жителям Омской области подняли МРОТ до 26 тысяч рублей

В 2025 году минимальный размер оплаты труда поднимется более чем на 10% и составит 26 151 рубль в месяц для работников реального сектора экономики, а для сотрудников некоммерческих организаций и учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов — 25 806 рублей.

МРОТ для жителей Омской области подняли до 26 тысяч рублей
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