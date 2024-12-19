Сегодня в Омске: новогодние игрушки, подорожание проезда и повышение МРОТ

Posted 19 декабря, 14:30
Published 19 декабря, 14:30
Modified 19 декабря, 14:34
Updated 19 декабря, 14:34
Новость №1. На омских прилавках появились пугающие, но милые новогодние игрушки
До Нового года остается все меньше времени. Некоторые уже успели нарядить елки дома и в офисе, а кто-то только собирается это сделать. В магазинах сейчас привычный предпраздничный ажиотаж. На витринах магазинов представлены тысячи новогодних игрушек, какие-то — удачные, какие-то — совсем нет. О всем многообразии украшений рассказал корреспондент Города55.
Новость №2. Омские перевозчики анонсировали значительное изменение цен на десятках маршрутов
Совет СРО «Омские перевозчики» принял решение об увеличении стоимости проезда в маршрутных автобусах, работающих по нерегулируемым тарифам. Уже с 20 декабря цены на проезд повысятся на 20 маршрутах и составят: при безналичном расчете для граждан — 45 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 40 рублей, за наличный расчет — 45 рублей для всех категорий.
Новость №3. Жителям Омской области подняли МРОТ до 26 тысяч рублей
В 2025 году минимальный размер оплаты труда поднимется более чем на 10% и составит 26 151 рубль в месяц для работников реального сектора экономики, а для сотрудников некоммерческих организаций и учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов — 25 806 рублей.