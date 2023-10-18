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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Омские магазины начали активную подготовку к Новому году

К Новому году готовы. На полках омских магазинов появились елки, снеговики и гирлянды

18 октября 2023, 11:42
Фото: Город55

Омские магазины начали активную подготовку к Новому году

В одном из городских гипермаркетов еще недавно актуальные канцелярские стенды сменились празднично-зимними.

Теперь полки «Ашана» заполняют не ручки и тетради, а разноцветные елочные игрушки, фигурки Деда Мороза и гирлянды. Несмотря на то, что до зимнего праздника больше двух месяцев, а на календаре только октябрь, гипермаркет уже активно готовится к привычному предновогоднему ажиотажу.

На стендах все — от рождественских носков с праздничными персонажами до огромных елочных шаров. Правда, пока количество желающих провести новогоднюю закупку очень мало. Этому может быть несколько причин — будний день или отсутствие соответствующего настроения. Все-таки, сейчас в Омске пора красочной осени и даже «бабьего лета».

Фото: Город55

Помимо игрушек и гирлянд, на полках магазина появились и елки. Некоторым из них приходится стоять на полу, так как величина искусственных деревьев превышает человеческий рост. Отличается не только размер, но и дизайн: некоторые украшены шарами, некоторые снежным напылением, есть и самые обычные. Однако за ними также пока нет очередей.

Новогодние товары на прилавках ждут своего часа, сейчас присматриваются к праздничным украшениям единицы.

Фото: Город55
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#Омск#Праздники#Омская область#Новый год#Новогодняя елка#Новогоднее оформление#Новости#Украшения#Анастасия Баянова
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