К Новому году готовы. На полках омских магазинов появились елки, снеговики и гирлянды

Помимо игрушек и гирлянд, на полках магазина появились и елки. Некоторым из них приходится стоять на полу, так как величина искусственных деревьев превышает человеческий рост. Отличается не только размер, но и дизайн: некоторые украшены шарами, некоторые снежным напылением, есть и самые обычные. Однако за ними также пока нет очередей.