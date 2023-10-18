К Новому году готовы. На полках омских магазинов появились елки, снеговики и гирлянды

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Теперь полки «Ашана» заполняют не ручки и тетради, а разноцветные елочные игрушки, фигурки Деда Мороза и гирлянды. Несмотря на то, что до зимнего праздника больше двух месяцев, а на календаре только октябрь, гипермаркет уже активно готовится к привычному предновогоднему ажиотажу.
На стендах все — от рождественских носков с праздничными персонажами до огромных елочных шаров. Правда, пока количество желающих провести новогоднюю закупку очень мало. Этому может быть несколько причин — будний день или отсутствие соответствующего настроения. Все-таки, сейчас в Омске пора красочной осени и даже «бабьего лета».
Помимо игрушек и гирлянд, на полках магазина появились и елки. Некоторым из них приходится стоять на полу, так как величина искусственных деревьев превышает человеческий рост. Отличается не только размер, но и дизайн: некоторые украшены шарами, некоторые снежным напылением, есть и самые обычные. Однако за ними также пока нет очередей.
Новогодние товары на прилавках ждут своего часа, сейчас присматриваются к праздничным украшениям единицы.